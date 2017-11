Guía para la Semana Grande de Gijón 01:09 La fiesta más multitudinaria y atractiva del verano gijonés animará la ciudad durante diez días. Te contamos todas las actividades y conciertos que ofrece MARÍA BÁSCONES Gijón Jueves, 30 noviembre 2017, 23:07

La Semana Grande de Gijón llenará la ciudad de actividad durante diez días. El actor Roberto Álvarez con su pregón y David Bisbal con su concierto en el Palacio de los Deportes abrirán el viernes 4 de agosto un programa de actos que se prolongará hasta el día 15. La 61 Feria Internacional de Muestras de Asturias, las corridas en la plaza de toros de El Bibio y los desfiles folclóricos harán de la villa un lugar de encuentro para autóctonos y turistas durante toda la primera quincena de agosto. Para que no pierdas detalle de cada evento, aquí tienes un repaso de todas las actividades previstas en sus distintos espacios.

Sábado, 5 de agosto

La LXI Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma) dará comienzo este sábado y se prolongará hasta el 20 de agosto en horario de 11 a 22 horas. El recinto Luis Adaro será un escaparte de productos, servicios, turismo, comercio y restauracion asturianos. No en vano, este certamen cuenta cada año con cerca de 700.000 visitantes.

La nota musical llegará a las 21 horas en la Plaza Mayor con Vinicio Capossela. El músico italiano ha sido descrito por el 'Sunday Times' como «el mayor secreto» del país mediterráneo.

Hora y media más tarde, a las 22:30 horas en el paseo de Begoña, el Grupo Yukatán animará la verbena.

Domingo, 6 de agosto

La tradición es el centro del festejo el domingo, comenzando a las 11 horas con la ofenda floral a Jovellanos en la plaza del Seis de Agosto. A las 12, grupos folclóricos y bandas de gaitas recorrerán las calles gijonesas desde la Plaza Mayor hasta el cerro de Santa Catalina.

Tras ellos, a las 13:15 horas, tendrá lugar la actuación de Danza Prima y Puya’l Ramu con Aitor García Corte, del G.F. Xiringüelu, además del recital de Víctor de Cimavilla, que seguramente entonará el 'Gijón del Alma'.

Los deportes autóctonos a cargo del Club Deporte Rural Guimarán (Monteareo) y el Baile Popular Tradicional orquestado por la Asociación de Folclore Azabache darán paso al concierto de la Agrupación Artística Gijonesa a las 19 horas en la Plaza Mayor.

A las 21 horas, la actuación del Coro Minero de Turón cerrarán este domingo marcado por la tradición.

Lunes, 7 de agosto

Los amantes del jazz más personal tienen una cita en la Plaza Mayor a las 21 horas con el concierto de China Moses, que en su último trabajo, 'Nightintales', aúna soul, jazz, blues, funk y pop rodeada de excepcionales músicos.

Martes, 8 de agosto

A las 21 horas en la Plaza Mayor actuará la banda madrileña de pop rock Sidecars. Un grupo avalado por el Premio de la Música al mejor álbum de rock alternativo en el año 2009 y con el apoyo siempre incondicional de Leiva, que ha producido los primeros discos del grupo.

Miércoles, 9 de agosto

Llegamos al ecuador de la Semana Grande, marcado por la cumbia y el hip hop de la mano de La Dame Blanche. La cantante cubana Yaite Ramos es el nombre que se esconde tras este proyecto, que cuenta con un alto contenido social, sin dejar de lado relatos culturales urbanos y su música ahonda en el hip hop y reggae mezclado con sonidos urbanos mas latinoamericanos como la cumbia. La cita con ella es a las 21 horas en la Plaza Mayor.

Jueves, 10 de agosto

La Feria Taurina de Begoña inicia su andadura el jueves. Por ella pasarán toreros tan afamados como Juan José Padilla, Sebastián Castella, López Simón, David Fandila 'El Fandi', Alejandro Talavante y Roca Rey, Julián López 'El Juli', José María Manzanares y Miguel Ángel Perera,Francisco Rivera, Antonio Ferrera y Cayetano.

El musical 'Dirty Dancing' llega al Teatro Jovellanos también el día 10 y estará en cartel hasta el 20 de agosto. Es uno de los musicales de más éxito internacional y cuenta con la dirección de Federico Bellone y la producción de Iñaki Fernández.

A las 21 horas en la Plaza Mayor, tendrá lugar el concierto de Edwyn Collins. El exlíder de Orange Juice trae a sus espaldas una brillante trayectoria como solista con éxitos como 'A girl like you', o 'Home again'.

Y otro plato fuerte en cuanto a música se refiere es el concierto que Antonio Orozco ofrecerá en la playa de Poniente a las 23 horas, donde hará un repaso de sus mejores temas.

Viernes, 11 de agosto

La Plaza Mayor vuelve a ser el punto de encuentro para los amantes de la música. A las 21 horas, Carlos Sadness, uno de los artistas más relevantes del panorama indie, desembarca en Gijón tras una gira que le ha llevado por Sudamérica.

La Oreja de Van Gogh, por su parte, y tras varios años sin aumentar su discografía, inundará con sus éxitos y los temas de su reciente disco 'El planeta imaginario' la playa de Poniente a las 23 horas.

Sábado, 12 de agosto

Los británicos The Wedding Present actuarán a las 21 horas en la Plaza Mayor de Gijón presentándonos su pop alternativo.

A las 23 horas, la playa de Poniente acogerá el concierto de Revólver . Carlos Goñi y su banda presentará, junto sus míticas canciones, su duodécimo trabajo, 'Capitol'.

Domingo, 13 de agosto

La nota musical la pondrán en este caso dos grupos gijoneses. La Plaza Mayor verá actuar en primer lugar a Son del Carmen que desde las 12:30 horas rememorará los boleros de siempre. Una hora después, este grupo dará paso a otro de la tierra, Los Desiempre, un conjunto de música con gran veteranía que versionará temas de los años 60, 70 y 80.

El concierto de las 21 horas en el mismo escenario correrá a cargo de la exitosa voz de Tamara, que llega a Gijón con varios premios a sus espaldas y nada menos que doce discos que avalan su carrera musical

Morat se encargará de hacer las delicias del público en la playa de Poniente a partir de las 23 horas. Conocidos por el tema 'Mi nuevo vicio', que interpretan junto a Paulina Rubio, se han hecho un hueco propio en la música pop.

Lunes, 14 de agosto

La noche de los fuegos artficiales ha llegado y, a partir de medianoche, la playa de San Lorenzo será el escenario elegio por miles de personas para disfrutar del colorido espectáculo pirotécnico.

Tras los fuegos, la fiesta continuará en la playa de Poniente con la Orquesta Olympus.

Martes, 15 de agosto

La recta final de la Semana Grande de Gijón llega de la mano de la Danza Prima y el Restallón. A las 14 horas, gijoneses y turistas copan la playa de San Lorenzo para bailar la Danza Prima en homenaje a todos los asturianos que se encuentran al otro lado del charco. Y para finalizar este homenaje, se lanzará el Restallón desde el cerro de Santa Catalina.