El teatro grecolatino se vuelve joven

Como profesor de Griego, el director general de Ordenación Académica e Innovación Educativa, Francisco Laviana, sabe bien que «la cultura clásica no está de moda en un momento en el que estamos deslumbrados por lucecitas y pantallas táctiles. Sin embargo, no podemos olvidar que todo esto no existiría sin la larga y estupenda tradición del mundo antiguo». Por eso, aunque como docente conoce bien el encuentro, ver ayer a 1.700 estudiantes de Secundaria y Bachillerato que cursan Latín, Griego, Lengua Española y Filosofía en el Teatro Jovellanos (que hoy acogerá a otros tantos estudiantes) en el vigésimo tercer Festival Juvenil de Teatro Grecolatino de Gijón «es una fiesta».

El certamen, impulsado por el profesor de Latín del IES Alfonso II de Oviedo Santiago Recio, ha contado en esta ocasión con dos formaciones de teatro grecolatino escolar de renombre, con distinciones nacionales. Ayer fue el turno del Grupo Párodos, del IES Siberia extremeño, de Talarrubias de Badajoz, que escenificó 'Medea', de Eurípides, y 'Mostellaria', de Plauto. Y hoy será el turno del Grupo Noite Bohemia, del IES Ramón Menéndez Pidal, de La Coruña, con 'Las troyanas', de Eurípides; y 'Anfitrión', de Plauto. Previamente, los estudiantes reciben un libro, con las obras adaptadas al lenguaje actual, que incluye una guía didáctica.

Cuarenta premios

Asimismo, ayer se entregaron parte de los premios del decimocuarto Concurso Forum de Cultura Clásica, al que se han presentado 150 trabajos de jóvenes de Secundaria y Bachillerato de Asturias e incluso de Castilla y León. Y el nivel ha sido tan alto, que hay cuarenta distinciones (23 premios y 17 accésit) distribuidos en las cuatro categorías del certamen: relato, plástica, carteles e investigación.

En relato, hay cuatro alumnas de Gijón galardonadas con los primeros premios. Son, en Secundaria, Paula Labrador y Lucía Otero, del IES Roces, por 'Viaje a través de los cuentos', un «magnífico trabajo», en palabras del jurado, que «analiza la morfología del cuento popular y sus referentes clásicos grecolatinos». Y, en Bachillerato, María Lobo, del IES Universidad Laboral, por 'Crónicas de Cistene', una interpretación del mito de Medusa, del poder de la belleza; y Claudia García, del mismo instituto, por 'La última carta del rey', «una misiva que tal vez hubiese cambiado una parte del mundo si el sucesor de Alejandro Magno la hubiese recibido». Ahora bien, no fueron los únicos primeros premios, pues en Secundaria también ganó Andreas Gulías, del IES Aramo de Oviedo, por 'Mujeres guerreras' y, en Bachillerato, Miguel Hernández, del IES Monte Naranco, por 'Numantia'.

Figura de los gemelos

En investigación hubo un premio absoluto. Fue para Pablo Fernández, Isabela P. Meret, Sandra Moreno y Victoria Pérez, bachilleres del IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo, por 'Anfitrión, los gemelos y el adulterio redentor', y otro, compartido, para Violeta Yáguez e Irene Eguren, del IES Pando de Oviedo, que investigaron sobre la derrota de Troya y la mujer en la antigua Grecia.

En Plástica, los principales galardones fueron para Alonso Grela, del IES Bernaldo de Quirós de Mieres, por 'Fundación de Roma'; Ishak Haddaskar, del IES Fleming de Oviedo, por 'Pandora', y Candela González, del Monte Naranco, por 'Perséfone'. Por último, en Carteles, Manuel Medio, del Bernaldo de Quirós, por 'Troyanas' y Graciliano Castellano, del IES Cuenca del Nalón, por 'Medea' fueron premiados.