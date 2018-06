El estudio señala deficiencias en el transporte público urbano Un autobús de la línea H1 de TUA. / MARIO ROJAS Apunta al excesivo número de paradas y la baja velocidad e intermodalidad como frenos a la generalización de su uso G. D. -R. OVIEDO. Domingo, 17 junio 2018, 03:33

En el popular juego de ordenador 'Sim City', cuando uno tiene un problema de congestión del tráfico y contaminación, basta con arrastrar el ratón para dibujar una nueva calzada y colocar paradas de autobús. Las dos cosas no funcionan en el mundo real. El plan de Movilidad concluye que no hay mucho margen para dedicar infraestructura viaria para mejorar el servicio que presta TUA, uno de los más criticados en las encuestas por «ineficiente». De hecho, apuesta por centrarse en mejorar la velocidad comercial y eliminar el exceso de paradas. Son las mismas conclusiones del trabajo desarrollado en el anterior mandato por el PP y, previsiblemente, encontrarán las mismas dificultades: la negativa de los vecinos a suprimir paradas. De hecho, el documento apunta que allí donde los autobuses no paran cada dos manzanas, en la zona rural, su «funcionamiento es bueno».

Tampoco cabe pasarse al 'Sim City' y dibujar a golpe de ratón un metro, para solucionar la «falta de adaptación de la red ferroviaria» a la demanda de desplazamientos internos. De los únicos cinco apeaderos urbanos, solo la estación del Norte está en una zona de gran demanda de movilidad, aunque La Corredoria y Llamaquique también tienen buenas cifras de usuarios.

El problema de la intermodalidad tiene peor solución. Aunque se señalan numerosas zonas donde podrían establecerse nUdos donde cambiar de modo de transporte, solo Uría-La Escandalera parece viable, al unir tren, bus y movilidad peatonal.