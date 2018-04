La oposición sostiene que el gobierno local será «incapaz» de ejecutar el bulevar de Santullano La entrada a la ciudad desde la 'Y', a la altura de la iglesia prerrománica de Santullano, pendiente de un ambicioso proyecto de reordenación. / M. ROJAS «Querían arreglarlo con cuatro pasos de cebra y ahora piden fondos al Principado», dice Antuña | El alcalde reconoce que contar con la ayuda regional para sufragar un proyecto que aún «tiene que ser técnicamente viable» sería «fantástico» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Lunes, 23 abril 2018, 02:00

El anuncio del concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, de que el Ayuntamiento recurrirá al Principado para solicitarle ayuda económica para el desarrollo y ejecución del proyecto del bulevar de Santullano -alegando que también aportó dinero para pacificar el tráfico en Gijón-, no ha cuajado entre los grupos de la oposición. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos coincidieron en señalar esta propuesta como una nueva cortina de humo que busca ocultar la «incapacidad» del gobierno local para materializar la transformación.

«Me da la sensación de que esta obra les ha metido miedo», declaró ayer Gerardo Antuña. El portavoz adjunto de los populares tiró de hemeroteca para recordar el cambio de criterio del hoy edil de Urbanismo, refiriéndose a la postura que defendía antes de ocupar un puesto de responsabilidad en el Consistorio. «Nos cansamos de oír que el problema de Santullano se arreglaba pintando cuatro pasos de cebra y ahora que está de concejal, cuenta con la ayuda de los fondos europeos y dinero del Ayuntamiento, pide además al Principado. ¿Por qué este cambio de criterio?».

La pregunta lanzada por el concejal del PP la contestó el otro partido de la oposición. Ciudadanos aseguró que «el bulevar no va a pasar de categoría de proyecto y el año que viene se convertirá en una promesa electoral». El edil Luis Zaragoza lamentó que el equipo de gobierno «si algo ha demostrado es su incapacidad para sacar ningún proyecto adelante». Visión que comparte el portavoz del PP, convencido de que el tripartito «no ha hecho ninguna obra y esta, la del bulevar de Santullano, tampoco la va a hacer».

Antuña considera que solo se busca «retrasar una posible solución» al reordenamiento del tráfico en la entrada a la ciudad a través de la 'Y'. «Ahora dicen que van a pedir permiso al Principado para tirar el puente de Ángel Cañedo cuando saben que no va a ser posible», señaló. La última palabra para iniciar la fase del proyecto por esta zona de la ciudad la tiene la Consejería de Cultura ya que este tramo, que une Ángel Cañedo con Rubín, está dentro del entorno de protección de Santullano. Además, el PP hizo mención a los retrasos a la hora de presentar el anteproyecto: «Decían que iba a estar listo en tres meses y ya vamos por seis».

Viabilidad técnica

Cuestión económica aparte, lo que está en juego también es la viabilidad técnica del proyecto. Sin ella no se puede cuantificar el coste exacto de unas obras, ya de por sí complicadas, que giran en torno a la protección de la iglesia prerrománica de Santullano y la negociación con la Administración regional para la cesión de los terrenos que van desde el enlace del HUCA, en La Monxina, hasta el puente de Rubín para iniciar los trabajos en su primer tramo.

De todo esto es consciente el alcalde. Wenceslao López aseguró que contar con la ayuda económicade cualquier administración, incluida el Principado, para sufragar un proyecto que «primero tiene que ser técnicamente viable, sería fantástico». En este sentido, el socialista se mostró cauteloso. «Hasta que no tengamos una solución del proyecto técnico detallada no podremos evaluar económicamente su coste. Hay que ir paso a paso y no tratar de crear expectativas que pueden frustrar a la ciudadanía», apuntó.

En la misma línea se mostró Izquierda Unida. El concejal de Personal e Interior, Iván Álvarez, calificó como una «obviedad» que el Principado colabore en el desarrollo de «una obra capital para el futuro de la ciudad» y apuntó directamente a unir esfuerzos por parte del equipo de gobierno «centralizados en la gestión de este diseño anhelado y demandado por los ovetenses. Hay que centrarse en finalizar un proyecto perfectamente diseñado», ahondó el edil. Todo con la confianza del equipo de gobierno de poder licitar la primera fase del proyecto después del verano, tras recibir el plan de los ganadores del concurso de ideas.

El Ayuntamiento confía en invertir 6,9 millones de los 19,4 del proyecto 'Conectando Oviedo' -con el que logró 10,3 de fondos europeos para actuaciones en ese entorno- antes de 2020.