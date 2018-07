Rosón pide al alcalde que «no nos deje solos en la lucha contra la corrupción» A las dos de la tarde, el alcalde se reunió con los grupos municipales para analizar la situación. / PIÑA Somos urge personarse en el caso y abrir una investigación interna, pero los socialistas lo rechazan e IU se ofrece a mediar entre sus socios G. D. -R. OVIEDO. Viernes, 6 julio 2018, 03:22

Hasta hace unos meses el equipo de gobierno tripartito, al menos, salía junto en las fotos. Desde el martes, ni eso. Al estallar la 'operación Enredadera', Somos defendió que el Ayuntamiento debía personarse en la causa y abrir una investigación interna. El alcalde, Wenceslao López, rechazó ambas opciones, defendió que había que esperar y en la foto solo posaron PSOE e IU. Ayer, el concejal de Economía, Rubén Rosón, hizo un nuevo llamamiento para tomar medidas y pidió «al PSOE que no nos deje solos en la lucha contra la corrupción». Rosón lamentó que dos días después aún no exista una respuesta clara a sus demandas por parte del PSOE.

Rosón destacó que «otros muchos municipios y administraciones» de los investigados como Oviedo «han adoptado una o las dos medidas», casos de como Verín, Villarquille o Jerez, por ejemplo. Añadió que, en los últimos años, el Ayuntamiento ha optado por no personarse en varias causas por corrupción como el 'caso Renedo', 'Pokémon', la B-16 de Olloniego o el de Asac Comunicaciones y el resultado no ha sido satisfactorio. «En el caso Olloniego, los políticos del PP imputados inicialmente en fase de instrucción se fueron de rositas. En el caso Renedo, es un clamor ciudadano que el procedimiento no haya abordado la parte ovetense de la trama», expuso. En Aquagest, en cambio, recordó que está personado el movimiento ciudadano OCAN, del que Ana Taboada, vicealcaldesa de Oviedo fue letrada y en el de Asac es directamente el grupo de Somos Oviedo, pero en ninguna de las dos causas se ha personado el Ayuntamiento.

Un seco: «No merece ni respuesta» de la portavoz socialista, Ana Rivas, fue toda la contestación al llamamiento de Somos desde el PSOE. La portavoz de IU, Cristina Pontón, pidió a sus socios «mantener la calma para tomar decisiones políticas acertadas respecto a la 'operación Enredadera'» y les emplazó a «las reuniones que sean necesarias» para alcanzar «una táctica unitaria del gobierno en este asunto». «La descoordinación y el oportunismo sólo benefician a la oposición», insistió.

Antes de conocer la postura de sus socios, el alcalde ya se había pronunciado en contra de abrir una investigación interna: «Dudo mucho que cualquier otra investigación a nivel municipal sobre este asunto sea legalmente posible, ya que hay un secreto de sumario. Estaríamos ante una confrontación de competencias con la UDEF», rechazó.

Sobre la continuidad en el mando del jefe de la Policía Local, López señaló que no es el momento de tomar decisiones, luego si «el nivel de confianza no es suficiente, será el momento» de hacerlo. Lo raro, con todo, es que ni el comisario ni el otro mando investigado han llamado al alcalde para informarles de su condición de investigados. Lo raro es que el jefe de la Policía Local, pese a estar de vacaciones e investigado por la UDEF, se desplazó en el coche oficial del servicio hasta el cuartel de Rubín ayer, según denunció el SAS-CSIF.