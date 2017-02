El Teatro de la Abadía y el Teatre Nacional de Catalunya unieron fuerzas para poner ‘El público’ de Lorca ante su homónimo destinatario. Con la dirección de Álex Rigola y un largo y notorio elenco actoral –Nao Albet, Jesús Barranco, David Boceta, Juan Codina,Laia Duran, Rubén de Eguía, Irene Escolar, Óscar de la Fuente, María Herranz, Alejandro Jato, Jaime Lorenet, David Luque, Nacho Vera y Guillermo Weikckert–, el espectador viaja a través del inmenso talento de Lorca para reflexionar con él sobre el arte y el teatro sirviéndose del simbolismo y la metáfora.

Avilés y Gijón son las últimas escalas en este periplo de la función. En el Niemeyer hoy y en el Jovellanos mañana se echa el cierre a un proyecto que ha dado muchas alegrías a sus protagonistas. «Son los dos últimos bolos y a todos nos da penita, ha sido un viaje extenso, un placer», dice Nao Albet (Barcelona, 1990).

Actor curtido en los escenarios desde los diez años, dramaturgo y director, es también el compositor de la banda y el espacio sonoro de ‘El público’, que ha sido para él todo un descubrimiento. «Esta función de Lorca es simbolismo en estado puro y me he aficionado a este género, que debería emplearse más en el mundo del arte», reflexiona.

La obra tiene muchas capas, tantas que incluso los actores van descubriendo nuevas interpretaciones en las palabras de los otros a medida que avanza la gira. Hay lecturas entre líneas, hay metáforas, hay juegos, hay mucha poesía y belleza en la que perderse. «La actitud del público ante esta función es la misma que cuando vas a ver una obra de arte abstracta, no se puede querer entenderlo todo». La gracia está en dejarse embobar en la poesía, en lo estético, en perderse. Y si no se entiende todo, no pasa nada. Porque en la mochila se llevará para casa quien escucha y mira más pensamientos: «El público se lleva parte de este manifesto que propone Lorca sobre si hace falta más teatro al aire libre, bajo la arena, qué tipo de teatro interesa...».

Cada uno puede sacar sus propias conclusiones en ese juego ideado por Lorca y con dirección de Rigola que se pone en escena con una estética muy contemporánea pero al mismo tiempo convencional. «Con Álex siempre es muy fácil trabajar, te hace sentir cómodo, te ayuda a encontrarte a ti mismo», apunta el actor, que compagina sus proyectos teatrales con su trabajo en la serie ‘Cuéntame’.