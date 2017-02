Un «torbellino emocional» de nombre Dani Martín

De las treinta y nueve fechas nacionales que Dani Martín tiene anunciadas para 2017, solo quedan entradas para catorce –cabe decir que para siete citas aún no han salido a la venta las entradas–, empezando a contar en mayo. Para antes lo tiene todo vendido. En Gijón, la primera parada de esta gira que promete ser multitudinaria, las localidades se agotaron en 24 horas. Todo un récord que pocos logran, pero al que Dani Martín debería acostumbrarse. En la Laboral sonarán mañana los temas de su nuevo disco, ‘La montaña rusa’, un «torbellino emocional» donde las letras dedicadas a las rupturas sentimentales cobran protagonismo y son tratadas como «las heridas más difíciles de cicatrizar, que no se ven y no requieren puntos de sutura».

Es el contenido de sus letras una de las grandes bazas que avalan la carrera del músico madrileño, cuya trayectoria empezó en 1994 cuando fundó junto a Iván Ganchegui El canto del loco. Sus canciones buscan que el oyente se identifique y lo consigue cantándole al amor, al desamor, a la rebeldía de la adolescencia, a la familia y, en general, a la vida con sus momentos buenos y malos. Tanta importacia da a estas que el nombre de la banda que le catapultó a la fama salió de ‘El canto del gallo’, canción de Radio Futura. Casualidad fue que Paco Martín, descubridor de los Auserón y Hombres G, diera a ‘los locos’ una oportunidad poco antes de la llegada del 2000.

Lo que empezó con la entrada del nuevo milenio es ya historia reciente de la música española. Legiones de seguidores por todo el país –y parte del extranjero–, canciones tomadas como himnos y coreadas atemporalmente en situaciones de lo más variopintas y miles de carpetas decoradas con su imagen son datos que en lo musical se traducen en cinco trabajos de estudio con los que vendieron casi un millón y medio de discos. ‘El canto del loco’, ‘A contracorriente’, ‘Estados de ánimo’, ‘Zapatillas’ y ‘Personas’ fueron sus títulos.

En ellos se preguntaron «¿dónde vas pequeñita?», nos enseñaron a vivir ‘A contracorriente’ y lo que ‘Son sueños’, animaron a ‘Volver a disfrutar’, presentaron a ‘La madre de José’, plantearon por qué no pueden «entrar en tu garito con zapatillas» y afrontaron la edad adulta comparándose con Peter Pan.

La carrera de Dani Martín se reforzó, de forma paralela, en la televisión y el cine. Tras estudiar arte dramático en las escuelas de Cristina Rota y William Layton, presentó ‘Ponte las pilas’, el programa emitido por La 2 de Televisión española en la temporada 1991-1992, y participó en series de éxito como ‘Al salir de clase’, ‘El comisario’, ‘Hospital central’, ‘7 vidas’ –a la que El canto del loco puso sintonía sustituyendo la interpretada por Emilio Aragón–, ‘Cuenta atrás’ o ‘Los hombres de Paco’.

Si bien la música es donde Dani Martín, que lleva ya dos días en Gijón ultimando los detalles de su concierto, se ha dedicado en cuerpo y alma. La separación de El canto del loco sirvió para que sus integrantes probaran a trabajar solos, y eso ha hecho estos últimos años Dani Martín. Justo en este mes de febrero recién estrenado se cumplen siete años de que iniciara su carrera en solitario.

Tres discos de estudio, más una reedición y un trabajo en directo titulado ‘Mi teatro’ son los datos que maneja el músico, que esta misma Navidad se coló en las casas de todo aquel que sintonizó La 1 de Televisión Española en Nochebuena. Micrófono en mano, arropado por su banda y compartiendo escenario con grandes nombres de la canción nacional –desde Raphael a Leiva pasando por Joan Manuel Serrat– y artistas internacionales de la talla de Robbie Williams.

A Gijón llega con nuevo disco bajo el brazo y gracias a la productora Two Monkeys. ‘La montaña rusa’ será motivo y protagonista de un ‘show’ que promete dejar los sentimientos a flor de piel. Una primera toma de contacto con su público, aquel que en su mayoría le acompaña desde sus inicios y ha hecho posible que más de dos millones de discos tengan su sello.

Poco se sabe de cómo será la puesta en escena, de hecho el trabajo en el Teatro de la Laboral lleva siendo intenso desde la jornada de ayer. Es el primero y todo tiene que estar a punto. Con Dani actuarán cinco músicos: Coki Giménez, a la batería; Candy Caramelo, al bajo; Rober Lavella y Paco Salazar, con la guitarra; e Iñaki García, al piano y los teclados.

De su buen hacer saldrán temas nuevos. ‘Las ganas’, ‘Los Charcos’ y ‘París’, todos ellos de su último trabajo no faltarán. Tampoco lo harán éxitos de discos pasados y guiños a su etapa en El canto del loco.

Dani Martín sigue sumando, y no solo discos, conciertos y entradas. En un par de semanas cumplirá 40 años y lo hará sobre los escenarios.