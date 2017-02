Una experiencia musical sin reglas

La fusión es la esencia de ‘Music Has No Limits’, el espectáculo en el que suenan temas musicales conocidos por todos solo que los interpretan de una forma totalmente nueva. ¿Cómo? Cambiando instrumentos, empezando a sonar como si se tratara de uno de los grandes himnos de Michael Jackson, U2, Queen, Barbra Streisand o Police, pero terminando como clásicos operísticos firmados, entre otros, por Puccini.

Es la carta de presentación de una experiencia musical con sello español y talento internacional, que ya ha sonado por muchos de los escenarios más importantes del América y Europa (Nueva York, Miami, México, Milán…) y ahora está de gira por España. El domingo a las 20.30 horas llega al Teatro Jovellanos de Gijón, donde hace ya varios días que colgaron el cartel de entradas agotadas.

Un teatro lleno verá como un gran elenco de artistas fusionan ópera, rock, house, música clásica, dance, góspel, jazz... Un batiburrillo de géneros que en ‘Music Has No Limits’ no encuentran reglas. Una nómina de lujo que se transforma cada vez que se sube a las tablas es la que hace posible que el festival atraiga y encandile. Hay integrantes de orquestas sinfónicas, músicos habituales en las giras de Alejandro Sanz o Joaquín Sabina, una soprano, un chelista eléctrico, una cantante de voz grave... Pocos detalles quedan a la imaginación, pues la puesta en escena, sorprendente, encandila a la vista al mismo ritmo que la música lo hace al oído. Después, eso sí, cada uno es libre de evocar unos u otros sentimientos y sensaciones. Es la magia de ‘Music Has No Limits’, donde aunque todo está medido siempre hay hueco a la sorpresa.