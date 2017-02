«Heredar no ye de ricos»

Todos los días, o casi todos, el mismo ritual. Apenas las manecillas superan el mediodía, Clavelina García se enfunda su abrigo, coge su bastón y abre la puerta del portal de su vivienda. La mayoría de las ocasiones es el supermercado, la panadería o la peluquería su destino. Pero otros, como ayer, no hay una ruta fija. Solo las calles del centro de Pola de Siero, donde vive. Y su objetivo, sus vecinos. Hace unos meses esta mujer de 82 años los convenció para que apoyaran la lucha en la que se embarcó: la eliminación del Impuesto de Sucesiones. Más de 5.000 de sus vecinos firmaron la petición de la plataforma ciudadana a la que pertenece y que en toda la región ha recogido más de 108.000 rúbricas. Ayer de nuevo pidió el apoyo a los polesos. En esta ocasión de cara a la concentración que el próximo jueves se ha convocado ante la Junta General del Principado para pedir la supresión de este tributo «injusto».

Clavelina empezó su batalla el pasado verano, cuando mientras daba un paseo por la calle un hombre le pidió su firma para reclamar la eliminación del Impuesto de Sucesiones. Ni lo dudó ni un instante. Es más, le pidió a aquel ciudadano -miembro de la plataforma ciudadana a la que ahora ella pertenece- una copia de la hoja de firmas para ayudar en su recogida. Y vaya si lo hizo. En solo cuatro meses recogió en Pola de Siero más de 5.000 rúbricas.

Esta mujer, natural de Valdesoto, sabía muy bien lo que supone hacer frente a este tributo. Clavelina había tenido que abonar al Principado 80.000 euros por una casa valorada en 300.000 que su hermano, emigrado en Venezuela, le dejó en herencia. Si viviera en Madrid, el tributo que tendría que pagar sería de 800 euros. «¿No dice la Constitución que todos somos iguales ante la Ley? Pues en Asturias, al menos en este tema, no», recalca.

Desde ese día que estampó su firma en aquella hoja, esta octogenaria se ha convertido en el alma de la plataforma que reclama la supresión del Impuesto de Sucesiones. Al menos es la cara más visible, ya que Clavelina, madre de tres hijos y con cuatro nietos, se ha convertido en la abuela más mediática de España. «Fue todo gracias a EL COMERCIO, cuando me hicieron un reportaje en la edición local de Siero y que se tituló 'Una octogenaria contra el Impuesto de Sucesiones'. A partir de ahí empezaron a llamarme cadenas de televisión y periódicos nacionales, radios,...», recuerda.

Clavelina García, en la Joyería Golden, muestra a Tomi Mogena, Javier Fernández, Loli Llorián, María Dolores Gramazana y Yolanda Fernández el cartel de la concentración del próximo jueves. / D. Mora

«Que nadie se piense que hago esto por mí. ¡Qué va! Lo hago por nuestros hijos y nietos. No quiero que el día de mañana tengan problemas porque no pueden pagar una herencia», asegura. Y es que, como recuerda, «hay muchas personas que o tienen que renunciar o se tienen que endeudar hasta las entrañas para pagar la herencia que les dejan sus familiares».

«No es justo tener que regalar parte de lo que es nuestro al Principado. Uno paga tasas cuando compra, toda la vida paga la contribución, el IVA, todos los impuestos... ¿Y pa morise también? ¡Vamos, por Dios! A ver si estos políticos que tenemos se dan cuenta de que heredar no ye de ricos», afirma Clavelina García, enérgica, muy segura de sus palabras. «Estudios no tengo, pero sí tengo la razón», añade.

Ayer, esta octogenaria recorrió el centro de Pola de Siero con un fajo de carteles en la mano en los que informaba de la concentración convocada por la plataforma ciudadana contra el Impuesto de Sucesiones para el próximo jueves, día 2 de marzo, a las 11.30 horas, ante la sede del Parlamento regional. Durante su recorrido no fueron pocos los vecinos que se pararon para saludarla y, sobre todo, para animarla a seguir con su lucha. «Sentados en casa no hacemos nada. La Justicia no tiene edad y hasta que el Principado no quite este impuesto, no pararemos», afirma, a la vez que advierte, con rotundidad, de que «si hay que hay ir a Bruselas a protestar, pues iremos a Bruselas». Denlo por hecho.