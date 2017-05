Francisco Blanco: «No tengo problemas en la consejería. La relación con mi equipo es muy buena»

El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, ha anunciado este mediodía en una rueda de prensa que en los próximos días será efectiva su dimisión. Durante su comparecencia, situó como principal razón de ella «mi deseo de volver a la Universidad» y concretó que se trata de una decisión «previa» a la celebración de las elecciones primarias del PSOE. Blanco subrayó en varias ocasiones que su relación con los miembros de su equipo en su departamento no está detrás de su abandono: ''No tengo problemas en la Consejería. La relación con mi equipo no es buena, es muy buena''.

«A esta Ejecutiva no le queda mucho»

Sin embargo, Blanco puntualizó que aunque deja el Gobierno regional «mantengo mi afiliación y mi compromiso con el partido», y aunque «doy un paso atrás en la labor institucional» también dejó claro que en los próximos meses puede haber noticias, toda vez que dejó sentado que «a esta ejecutiva -regional- no le queda mucho». En principio, el congreso regional de la FSA está previsto para septiembre próximo.

Por otra parte, Blanco quiso desligar de su cercanía a Pedro Sánchez la decisión adoptada, y apuntó que «yo nunca he manifestado públicamente mi apoyo a ningún candidato. He acudido a mítines, a escuchar a compañeros, que creo que es lo normal», si bien subrayó que «tenía un cargo institucional, y no creo adecuado mezclar ambos aspectos».

Por último, el aún consejero destacó que mantiene «todo mi apoyo al Gobierno» regional, que «está haciendo un gran trabajo en unas circunstancias muy difícile».