Fernando Lastra, tras el congreso del PSOE: «Ahora toca cerrar filas y defender el proyecto político»

El portavoz del grupo parlamentario del PSOE, Fernando Lastra, ha manifestado este lunes que "el congreso ya ha acabado, el partido tiene su rumbo y no queda más que respaldarlo y cerrar filas acerca de un proyecto político que intenta ser el que más conviene a los españoles".

Tras la Junta de Portavoces y a preguntas de los periodistas, Lastra no se ha mostrado crítico como lo hizo ayer, cuando aseguró que "de ser esta la pauta de comportamiento, vamos a un modelo de partido en el que la exclusión y el sectarismo va a ser el modo nuevo de actuación". Este lunes el portavoz parlamentario socialista ha rebajado el tono y ha asegurado que "ahora queda impulsar el proyecto político que es el que han apoyado los congresistas". No obstante ha indicado que "ayer habló de lo que estaba ocurriendo y dijo lo que sentía, pero eso acabó ayer y ahora no puede haber discusión alguna sobre el objetivo de defender ese proyecto político".

Sobre las consecuencias que el congreso pueda tener en Asturias, Fernando Lastra ha recordado que el partido tiene larga tradición de compatibilizar su actividad orgánica y la institucional y esta vez no será una excepción. Así ha indicado, en relación al congreso regional, que el partido tendrá la discusión que corresponde a la militancia con actitud seria y responsable por parte de todos.

Otro de los portavoces parlamentarios, el de Podemos, Emilio León, ha indicado que les gustaría ver un acercamiento del PSOE a Podemos "razonable" que ha venido rechazando hasta ahora el PSOE asturiano. "Nos preocupa que a raíz del proceso congresual en el que a la FSA no le ha tocado ni la pedrea haya un ensimismamiento. Javier Fernández pasa de estar en los platós con Ana Rosa Quintana a no querer rendir cuentas frente al Comité Federal y eso podría llevar a un repliegue sobre sí mismos", ha dicho León.

Desde el PP, Luis Venta, ha indicado que lo que es evidente es que "el PSOE se está radicalizando y podemizando", una realidad que reconoce incluido "el portavoz socialista". "Creo que la situación actual del PSOE no va a beneficiar en nada a la política asturiana porque lo que parece claro es que no hay mucha sintonía entre quien Gobierna el PSOE en Asturias y quien lo hace en Madrid", ha dicho Venta.

Por su parte el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha indicado que los asturianos "no pueden seguir siendo rehenes de la situación interna del PSOE" y ha añadido que desde IU saludarían que la nueva situación supusiese un acercamiento entre las fuerzas de la izquierda. "Asturias ha hecho una contribución a la reorganización del PSOE con la práctica ausencia de su presidente y creo que a partir de ahora el presidente debe dedicarse en cuerpo y alma a recuperar la iniciativa política en Asturias. No hay que buscar nuevas razones ni excusas en la situación interna del PSOE", ha dicho Llamazares.

La portavoz de Foro, Cristina Coto, ha indicado que hay cuestiones en el proyecto político aprobado que son preocupantes, como por ejemplo el concepto de "plurinación" que no tiene encaja constitucional. "El problema de Asturias no es la vida interna del PSOE sino las políticas que aplica Javier Fernández que dan frutos podridos", ha dicho.

Desde Ciudadanos, Nicanor García ha incidido en que lo que parece es que ha habido un giro a la izquierda en las políticas socialistas y eso "aleja las políticas del PSOE en general y en particular de Ciudadanos".