Podemos denuncia una «campaña de acoso» por el chalet de Iglesias y Montero «No te metas en política. No te metas en Podemos. Ya has visto lo que hemos hecho a Irene Montero y a Pablo iglesias y el siguiente puedes ser tú», señala el mensaje enviado a sus simpatizantes

Podemos ha enviado a sus inscritos un correo electrónico en el que denuncia una campaña de «acoso y destrucción reputacional» a raíz de las informaciones y el subsiguiente debate sobre la compra de un chalet por parte de su líder, Pablo Iglesias, y la portavoz parlamentaria, Irene Montero.

«No te metas en política. No te metas en Podemos. Ya has visto lo que hemos hecho a Irene Montero y a Pablo iglesias y el siguiente puedes ser tú», señala el mensaje titulado 'No te metas en política, primer aviso'.

El correo afirma que hubo un tiempo que en España «nos contaron que era mejor no meterse en política y que si lo hacías, debías atenerte a las consecuencias» y destaca que, aunque en democracia las cosas son distintas, ahora hay que «saber elegir bien el partido». En este sentido, indica que si «tu proyecto para España mantiene los privilegios de los poderosos», en vez de riesgos «tienes premios», «trato de favor en los juzgados» y los medios de comunicación te alaban.

Sin embargo, subraya que si eliges mal el partido y persigues un país más justo, los políticos son sometidos a una campaña de destrucción de sus vidas personales.

«Si eliges Podemos, lo que te puede pasar es que te persigan hasta el hospital y fotografíen las ecografías de tus futuros hijos para que las publiquen los medios de comunicación (...) te persigan también hasta tu casa, te saquen fotos de manera posiblemente ilegal, se las vendan por 15.000 euros al amigo del comisario Villarejo -llamado Eduardo Inda- (...)», señala el mensaje.

Además, critica que todos los telediarios abran con la «'polémica' de la casa que te has comprado honradamente» y reitera la denuncia de que con Podemos «todo vale», mientras que «a ningún cargo público se le hace esto, porque es acoso a sus vidas privadas».