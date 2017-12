El presupuesto naufraga y Asturias irá a la prórroga en 2018 El voto de PP, Podemos, Foro y Ciudadanos saca adelante las enmiendas de totalidad y tumba las cuentas del PSOE ANDRÉS SUÁREZ Gijón Viernes, 22 diciembre 2017, 16:35

Asturias entrará en prórroga presupuestaria el próximo 1 de enero. El proyecto económico para 2018 del Gobierno socialista naufragó esta mañana en la Junta General, incapaz de superar las enmiendas de totalidad presentadas por PP, Podemos, Foro y Ciudadanos. El PSOE, tras una ardua negociación, solo consiguió el respaldo de IU pero no fue capaz de arrastrar al acuerdo al partido morado, que mantuvo su 'no' al no ver satisfecha su exigencia principal, la gratuidad de la red educativa de 0 a 3 años.

El pleno presupuestario estuvo exento de sorpresas, después de que los intentos de última hora en busca de un acuerdo de PSOE y Podemos fueran tímidos y no llevaran a ningún lado. La formación morada mantuvo su demanda de la gratuidad del 0 a 3 para los niños que en este momento están inscritos en la red, petición que los socialistas rechazaron por considerarla injusta y desigual. La negociación encalló ahí.

Con esos precedentes, el pleno siguió el guión previsto. La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, defendió el proyecto presupuestario, instó al resto de fuerzas, singularmente a Podemos, a abandonar posiciones "de máximos", y alertó del daño de una prórroga que impediría movilizar los 4.485 millones de euros previstos. Rechazar las cuentas, dijo, es "preferir que Asturias pierda".

Pero los planteamientos de Carcedo no ablandaron a Podemos, cuyo portavoz, Emilio León, remarcó que el Gobierno se ha quedado muy lejos de sus planteamientos en áreas como sanidad o empleo y, pese a que su partido rebajó sus exigencias en el 0 a 3, ni siquiera fue capaz de aceptar los 2 millones de euros que supondría, según sus cálculos, la gratuidad de la red para los niños ahora inscritos. León invitó al PSOE a reflexionar y traer de nuevo las cuentas a la Junta en marzo para, con sustanciales cambios, intentar de nuevo su aprobación.

A partir de ahí, el resultado estaba cantado. Las enmiendas de totalidad de Podemos, PP, Foro y Ciudadanos se votaron a la vez y salieron adelante con el respaldo de sus 26 diputados. Asturias, pues, entrará en prórroga el próximo 1 de enero.