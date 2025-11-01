EL COMERCIO, 30 años de web a la vista de todos Una muestra en el exterior del edificio Spaces recorre los hitos desde que el 10 de enero de 1995 se publicasen las primeras informaciones de este diario en internet

Miles de historias que durante más de tres décadas han llegado a todos los rincones del mundo. Ahí es nada. Este año, el diario EL COMERCIO celebra una de sus más importantes efemérides con el 30 aniversario de la publicación de sus primeras noticias en internet. Con la iniciativa de Óscar Fernández Sierra, que personifica el entonces joven talento de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y, tras involucrar a su hermana Marta, comienza a subir contenido del periódico a un servidor de la Universidad de Oviedo, EL COMERCIO se convierte en el primer diario de España en colgar noticias en internet. Un hito que marca el inicio de la prensa digital en nuestro país y el primero de muchos que se han desarrollado en la web y que estos días pueden recorrerse, paso a paso, en la muestra expuesta en el exterior del edificio Spaces, junto al Muelle.

Nace en 1998, como bien recuerdan los carteles con vistas a los Jardines de la Reina, el primer sitio web como tal de este periódico. Es el momento en el que Óscar y Marta, con el arranque de esta apuesta digital oficial, dejan de publicar las noticias del decano de la prensa asturiana para dar paso a una nueva etapa, en la que se desarrollan canales temáticos, se pone en marcha la comercialización de publicidad y comienza la interacción con los lectores en buzones para recibir la opinión del usuario.

Comienzan a publicarse los primeros vídeos en el año 2000, se estrenan los videochats en 2001 con aquel primer encuentro a un popularísimo Iván Armesto que recién había alcanzado la fama en Gran Hermano, se ponen en marcha concursos y se narra en directo, por primera vez, un derbi entre Sporting y Oviedo.

Llegaron después las galerías de fotos, los nuevos canales de empleo, de bodas, los blogs o la creación del servicio de 'Asturianos en el extranjero', además de un sinfín de nuevas iniciativas, entre las que merece especial atención el inicio del servicio de streaming en 2008. Año, por cierto, en el que EL COMERCIO se estrena en las redes sociales. Fue en la plataforma anteriormente conocida como 'Twitter'. Después vendrían 'Youtube', 'Flicker', las alertas de noticias por sms o la puesta en marcha de Oferplan. En 2011 el dominio de la web pasa a ser elcomercio.es y siguen los avances con las nuevas APP para móviles.

Hubo cambios de logo, rediseños, entraron en juego nuevas newsletter y en 2020 todo cambió. La información desde la web se convierte en un servicio esencial durante la pandemia del coronavirus y se crea un directo vinculado al movimiento #YoMeQuedoEnCasa, que informa al instante de la epidemia. Se pone en macha el servicio EL COMERCIO ON+ y, en 2022, el periódico utiliza por primera vez la inteligencia artificial para generar secuencias con un estilo de animación particular. En 2023 la web vive su séptimo rediseño y en 2024 crea la sección de 'Historias visuales'. No para en este 2025. Ni lo hará.