Santander se vuelca con la educación financiera gratuita en toda España

C. P. S. Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:08 Compartir

El día a día de la economía mundial repercute en nuestra economía doméstica, por lo que una sociedad más y mejor informada en aspectos económicos básicos podrá adoptar mejores decisiones. Planificar nuestro ahorro, prevenir el endeudamiento (y los fraudes), comprender mejor los impuestos, incluso conocer fórmulas para invertir el dinero … todo suma para mejorar nuestra economía doméstica. En esta línea, Banco Santander ha reforzado sus iniciativas de formación para que miles de personas (entre ellas, personas de colectivos más vulnerables) puedan mejorar la actualidad y la proyección de su patrimonio.

«La educación financiera es clave para la inclusión, el progreso de las personas y la autonomía económica. Nuestro objetivo es que todas las personas, independientemente de su edad o situación, puedan estar más preparados para gestionar sus finanzas de forma responsable y puedan tomar decisiones informadas», destaca Marta Aisa, directora de Sostenibilidad de Santander España. Y así sucede con cerca de 32.900 personas de toda España (desde escolares hasta mayores), han recibido formación gratuita en finanzas básicas en el primer semestre de 2025 gracias a los talleres del programa Finanzas para Mortales, promovido por Banco Santander con la colaboración de la Fundación UCEIF(Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero).

Muestra del interés en este práctico apoyo formativo (accesible a través de finanzasparamortales.es) es el incremento de beneficiarios del 35% respecto al mismo periodo del año anterior, interesados tanto en la formación actualizada del sitio web como en las sesiones formativas de su agenda. De ellos, 200 personas mayores asistieron este mes de octubre a una masterclass presencial en la sede de Santander España, en Madrid, donde recibieron información y consejos prácticos para evitar el fraude y los abusos patrimoniales de la mano de expertos en esta materia de Banco Santander y Policía Nacional.

Ampliar

Formación sencilla, práctica, accesible

Los talleres se imparten de forma presencial y gratuita en centros educativos, de mayores, ONG o centros penitenciarios y han tenido una presencia destacada en la Comunidad Autónoma de Galicia (569 sesiones y más de 14.500 beneficiarios), seguida de Castilla y León (237 sesiones) y Andalucía (197 sesiones). En total, los talleres se han llevado a cabo en 35 provincias de toda España y, según las encuestas de satisfacción realizadas entre los participantes, más del 94% han valorado la formación recibida como bastante o muy útil.

Hasta 350 voluntarios del Santander (profesionales de oficinas, servicios centrales y directivos, junto a antiguos empleados) se han volcado como formadores en las 1.270 sesiones celebradas por todo el país. Cada colectivo financieramente vulnerable recibe una formación específica adaptada a sus demandas y necesidades.

Para Iban García, gerente de negocio internacional y formador voluntario, explica que estos talleres de educación financiera tienen una gran importancia en la sociedad actual en la que vivimos: «Para mí, lo más gratificante de los talleres es poder ayudar a los alumnos a aprender cómo tomar decisiones financieras adecuadas y contribuir a que puedan tener una mayor estabilidad económica en su futuro. La asignatura pendiente que me encuentro a menudo es la falta de hábitos financieros saludables que incentiven el ahorro y la preparación ante imprevistos financieros. Cada sesión es única, cada experiencia irrepetible y creo que entre todos ayudamos con estas iniciativas a un mejor uso y conocimiento de los recursos financieros».

Para todos los públicos

Las formaciones se adaptan en función de los beneficiarios y sus necesidades en función de su momento vital. Para escolares de Primaria y Secundaria, el acento recae sobre la importancia del ahorro, el uso del dinero y otras explicaciones sobre ingresos, trabajo, sueldos o presupuesto, a través de juegos y dinámicas en las clases. En cuanto a los jóvenes de FP y Bachillerato aprenden sobre planificación financiera, conceptos bancarios o impuestos, entre diversos temas. Y otros colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión profundizan en herramientas financieras prácticas para el día a día, gestión del gasto, prevención del endeudamiento, conocimientos básicos sobre iniciación al emprendimiento o banca digital.

Para las personas mayores de 65 años se pone un foco especial en el aprendizaje y manejo de la banca digital, y en conceptos clave sobre ciberseguridad, operaciones básicas en cajeros o prevención de estafas y fraudes a través de la edición senior.

Ampliar

Como destaca Javier Forero, impulsor de voluntariado del Santander en Madrid y formador voluntario: «Hay preguntas bastante recurrentes entre algunos colectivos. Por ejemplo, en los talleres para adolescentes, preguntan mucho sobre criptomonedas. También se interesan por saber qué es exactamente el blockchain y tienen dudas sobre el dinero digital y si desaparecerá el dinero en efectivo. En otros grupos como el de los seniors, notamos que son los que tienen más necesidades de atención. Aunque influye también el territorio de residencia, hay preguntas recurrentes sobre la seguridad de su dinero, las formas de estafa que les ponen en riesgo o la operativa de los cajeros automáticos. También hay dudas frecuentes sobre temas de herencias y avales. Cuando damos sesiones a emprendedores sociales, por ejemplo, la pregunta estrella es cómo emprender con éxito y que un proyecto sea viable».

Resultados con proyección de futuro

«Sin duda el balance es muy positivo (añade Aisa). Hemos ayudado a miles de personas a lo largo de estos años a hacerles más comprensibles las finanzas cotidianas y los productos financieros básicos; hemos recogido un enorme feedback positivo por parte de los participantes en los talleres y cada día nos demandan más formación». Una trayectoria de formación, de divulgación, de servicio a la sociedad cuya actualidad y proyección de futuro pasa por datos como los siguientes:

-En 2024, más de 450 profesionales voluntarios de Santander participaron en estas sesiones formativas del programa Finanzas para Mortales, además de otras en las que la entidad colabora como 'Tus Finanzas, tu Futuro' (impulsada por la AEB) o 'Educación Financiera en las Escuelas de Cataluña', junto al Instituto de Estudios Financieros.

-En 2024 se alcanzó la cifra récord de 1.660 talleres impartidos por toda la geografía española desde que el programa Finanzas para Mortales se pusiera en marcha hace más de 12 años; un programa reconocido por Banco de España y la CNMV como uno de los más importantes de educación financiera en España.

-La entidad trabaja activamente en este ámbito y muy intensamente desde la firma en 2023 del acuerdo entre la Fiscalía General del Estado y las principales asociaciones bancarias para alertar sobre operaciones sospechosas en cuentas de clientes vulnerables y pedir medidas judiciales urgentes con el fin de proteger su patrimonio. Hasta el momento, Santander ha logrado evitar «estafas por valor de más de 34 millones de euros, una parte importante de ellos en cuentas de personas mayores», indica la entidad.