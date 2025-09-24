Las universidades de calidad generan confianza con independencia de que sean públicas o privadas

María de las Cuevas Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:07 Compartir

La universidad privada en España aumenta sus índices de confianza, con un tercio del total de matrículas. La Universidad CEU San Pablo tiene casi un siglo de trayectoria al servicio del ámbito académico, con una elevada empleabilidad de sus alumnos

¿Qué objetivos tiene la Universidad CEU San Pablo para este año?

En primer lugar, continuar con nuestra política de adaptación de nuestro catálogo de títulos, grados y posgrados a las necesidades reales de la sociedad y del mundo empresarial. Es importantísimo para poder seguir ofreciendo los profesionales que van a necesitar en un futuro. Continuamos con nuestra estrategia de internacionalización captando estudiantes de otros países que vienen a mejorar el paisaje cultural de nuestra universidad. Tenemos la misión de estar en el debate sobre los retos mundiales y aportar soluciones a través de nuestros proyectos de investigación.

¿Existe confianza en la educación universitaria en España?

El importante crecimiento del número de estudiantes universitarios, sobre todo en los últimos diez años, demuestra que la sociedad sigue confiando en las universidades. Este curso estamos en 1,8 millones de estudiantes universitarios del que prácticamente un tercio lo aportamos las universidades privadas. Creo que es un buen indicador de la salud del sistema universitario y de la confianza que la sociedad sigue depositando en las universidades.

Ayudamos a nuestros alumnos a construir su proyecto vital, sólido y lleno de sentido

¿Las universidades privadas generan una mayor confianza que las públicas?

Son las universidades de calidad las que generan confianza, independientemente de si son públicas o privadas. Afortunadamente hay muchas universidades privadas de calidad, entre ellas la nuestra, con una trayectoria de 32 años como universidad privada y 92 como centro universitario. Un largo recorrido para demostrar el servicio que aporta a la sociedad y, por tanto, su capacidad de generar confianza.

La confianza es un valor vulnerable, ¿han sufrido alguna vez su pérdida?

Evidentemente, puede haber momentos de crisis de confianza porque sencillamente no hemos estado a la altura de las expectativas que hemos generado, en nuestro caso, estudiantes o personal descontento. En mi opinión, hay que afrontarlas con coherencia y humildad. Pedir perdón y reconocer que nos hemos equivocado también genera confianza y, desde luego, con transparencia. La mejor manera de generar confianza es procurar que lo que decimos sea coherente con las acciones e iniciativas que desarrollamos.

¿Sobre qué base se asienta la confianza?

En dos pilares fundamentales: calidad y ética. Somos perseguidores de la calidad y queremos encontrar la excelencia para dar siempre lo mejor de nosotros mismos y servir a nuestros estudiantes. Nuestro proyecto educativo está fundado en principios y valores del humanismo cristiano que inspiran nuestro proyecto educativo. Honestidad, compromiso, esfuerzo, sacrificio, vocación de servicio y trabajo por el bien común.

Trabajamos por la empleabilidad de nuestros estudiantes porque nos lo creemos

¿De qué manera ayuda a cumplir el propósito?

La confianza y el propósito corporativo son dos caras de la misma moneda. Generamos confianza en nuestros estudiantes, en sus familias, en las empresas y en la sociedad. El propósito es una identidad singular que marca la diferencia. Si no tenemos identidad, si no tenemos propósito no podemos generar confianza y no seríamos percibidos como una organización confiable y responsable.

¿Cuál es el principal reto?

Mantener la confianza adquirida. No podemos bajar la guardia. Hay que seguir trabajando para ser consistentes, perseverantes y coherentes.

¿Es importante la confianza de los docentes?

El personal de la universidad, profesorado y administrativo, busca desarrollarse profesional y personalmente. Tenemos que darles un lugar donde puedan trabajar, crecer y ver un futuro. Eso genera confianza y nos ayuda a fidelizar ese talento que tenemos y atraer nuevo.

¿Cómo evoluciona el sector educativo universitario?

La evolución es especialmente buena en las universidades privadas porque somos capaces de adaptarnos a las necesidades de un mercado laboral cambiante y trabajar por la empleabilidad de nuestros estudiantes porque nos lo creemos. Su capacidad de integración rápida en el mercado de trabajo y aportar valor a las empresas forma parte de su proyecto vital. Queremos ayudarles a construir ese proyecto vital, sólido y lleno de sentido. Necesitamos que sean académicamente potentes, que tengan pensamiento crítico, capaces de liderarse a sí mismos y a los demás. Estamos en el camino adecuado.

