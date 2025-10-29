Valores para inspirar, movilizar y trascender

María de las Cuevas Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:12 Compartir

En un escenario donde la rapidez y la volatilidad parecen imponerse sobre la reflexión, es el momento de hablar de confianza, propósito y coherencia como los pilares que sostienen un liderazgo consciente, capaz de inspirar, movilizar y perdurar. En la mesa redonda «La cultura de la confianza en tiempos de incertidumbre», dos voces con trayectorias distintas, pero una misma convicción, coincidieron en que el futuro de las organizaciones dependerá de su capacidad para unir valores y acción, propósito y resultados.

«El propósito es lo que nos une en Ecoembes», señaló Rosa Trigo, convencida de que una empresa solo puede proyectar confianza si la coherencia atraviesa toda su estructura. «Siempre digo a mi equipo que lo que compartimos nos hace transmitir nuestros valores allá donde vamos». No se trata, añadió, de un lema inspiracional, sino de una forma de gobernanza: «Debe estar imbricado en la cultura interna, en la toma de decisiones y en la propia forma de dirigir».

Jaume Miquel, de Tendam, coincidió en que el propósito no es un eslogan que ilumina desde fuera, sino un principio que impregna toda la organización. «No digo que sea el faro que nos inspira, pero está en cada parte del proceso. No hay lugar para el llanero solitario: el éxito depende de saber trabajar en equipo, porque somos interdependientes».

Sobre la confianza, ambos fueron contundentes. «Si eres pirata, tarde o temprano te pillan», apuntó Miquel con ironía. «Cuando demuestras un comportamiento responsable y sostenido, ya no atraes enemigos, sino aliados». Trigo lo completó con una reflexión sobre la constancia: «La confianza es cuestión de tiempo. No se construye de un día para otro, y requiere mantener la honestidad incluso en los momentos convulsos. Es adaptabilidad y coherencia».

En ese equilibrio entre ética y agilidad, los jóvenes representan tanto un reto como una oportunidad. Para Trigo, su llegada al mundo laboral supone «una renovación necesaria, una manera de aprender a mirar las cosas desde perspectivas distintas». Habló de «una apuesta rejuvenecedora» que enriquece a las organizaciones y las empuja a evolucionar. Miquel, por su parte, reconoció que esa nueva generación «también plantea un desafío de fidelidad». Existe un cierto abandonismo, advirtió, «y eso nos obliga a repensar qué valores transmitimos, cómo equilibramos derechos, deberes y resultados».

La conversación derivó hacia la tecnología, y en especial hacia la inteligencia artificial. Trigo defendió que su adopción debe nacer del propósito, no de la moda: «Primero debemos preguntarnos qué necesitan nuestros equipos y nuestro ecosistema; solo después decidir qué herramientas aplicar». Miquel lo resumió con pragmatismo: «La IA puede ser una ventaja competitiva enorme o una forma de quemar todo tu CAPEX sin resultados. La clave es vincularla al negocio real, no subirse a la ola general».

En tiempos inciertos, ambos coincidieron en una certeza: la confianza no se impone, se cultiva día a día, con hechos, ética y propósito compartido.

Jaume Miquel CEO de Tendam De cara al consumidor, ¿cómo se logra fidelización en estos momentos inciertos?

La mejor manera de fidelizarlo es no engañarle. Esto es fácil: nuestro porcentaje de devolución de pedidos online es mucho menor que el de la media del sector por una razón: porque el gap entre lo que pide y lo que recibe es mínimo. No se crean falsas ilusiones. Y, con respecto a los partners, si tienes un historial de comportamiento responsable solo se te acercan amigos.

Rosa Trigo CEO de Ecoembes La compañía vive un momento de transformación, ampliando su mi- rada más allá del reciclaje. ¿Cómo se redefine el propósito de Ecoembes en esta nueva fase?

La meta que nos hemos marcado es la de trabajar no solo por un futuro sin residuos, sino, también, para generar impacto positivo en el medio ambiente y en la vida de las personas. Para ello, la base es en que el propósito debe liderar y permear toda la hoja de ruta y nuestra toma de decisiones; debe estar presente en la cultura del equipo, pero además es muy importante que forme parte de la propia gobernanza de la compañía.

