El Ayuntamiento de Carreño investiga el cobro por aparcar en Xivares
La queja de un usuario por un estacionamiento de pago en el arenal pone en movimiento los mecanismos para aclarar la cuestión
Xivares
Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:41
Tras recibir la queja de un usuario de la playa de Xivares cobro indebido alertando de un posible cobro indebido por aparcar en uno ... de los estacionamientos del arenal, el Ayuntamiento de Carreño ha puesto en marcha los mecanismos para tratar de aclarar la cuestión y dirimir responsabilidades.
Hasta que se llegue a ese punto, de momento, la persona que estaba cobrando, en una finca pública y según el escrito recibido en el Ayuntamiento sin derecho a ello, ha cesado en esa actividad a instancias del Consistorio de Carreño. Además, ahora son los servicios jurídicos municipales quienes están estudiando el caso, que se remite a 1999. Se trata de un terreno que está ubicado más allá del puente en la playa de Xivares.
Este verano el precio que cobraba era de 2,70 euros. Un particular trasladó al Ayuntamiento que una de las fincas en las que se cobra es de titularidad pública; en principio, no habría concesión sobre esa finca.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.