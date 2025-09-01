El Ayuntamiento de Carreño investiga el cobro por aparcar en Xivares

Tras recibir la queja de un usuario de la playa de Xivares cobro indebido alertando de un posible cobro indebido por aparcar en uno ... de los estacionamientos del arenal, el Ayuntamiento de Carreño ha puesto en marcha los mecanismos para tratar de aclarar la cuestión y dirimir responsabilidades.

Hasta que se llegue a ese punto, de momento, la persona que estaba cobrando, en una finca pública y según el escrito recibido en el Ayuntamiento sin derecho a ello, ha cesado en esa actividad a instancias del Consistorio de Carreño. Además, ahora son los servicios jurídicos municipales quienes están estudiando el caso, que se remite a 1999. Se trata de un terreno que está ubicado más allá del puente en la playa de Xivares.

Este verano el precio que cobraba era de 2,70 euros. Un particular trasladó al Ayuntamiento que una de las fincas en las que se cobra es de titularidad pública; en principio, no habría concesión sobre esa finca.