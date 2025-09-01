El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vehículos aparcados en la playa de Xivares. E. C.

El Ayuntamiento de Carreño investiga el cobro por aparcar en Xivares

La queja de un usuario por un estacionamiento de pago en el arenal pone en movimiento los mecanismos para aclarar la cuestión

Sara García Antón

Sara García Antón

Xivares

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:41

Tras recibir la queja de un usuario de la playa de Xivares cobro indebido alertando de un posible cobro indebido por aparcar en uno ... de los estacionamientos del arenal, el Ayuntamiento de Carreño ha puesto en marcha los mecanismos para tratar de aclarar la cuestión y dirimir responsabilidades.

