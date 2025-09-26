El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La arquitecta técnica municipal, Covadonga Fernández; el encargado de Obras, Gabino González; el concejal de Obras, Juan Pola; y dos representantes de la empresa suministradora de los vehículos. E. C.

Carreño aborda un «plan urgente» para la urbanización de siete calles de Candás

El alcalde, Ángel García, anuncia que a este contrato de 300.000 euros se sumará otro de medio millón para más arreglos viarios

A. F. G.

Carreño

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:39

El equipo de gobierno de Carreño, liderado por Ángel García, acaba de licitar un contrato de urbanización y asfaltado de siete calles en el ... casco urbano de Candás por más de 300.000 euros; esta actuación responde a la «urgente necesidad de renovar la gran mayoría de las calles de la villa, tras muchos años sin inversión en nuevo pavimento, centrándose únicamente en el rebacheo».

