Carreño aborda un «plan urgente» para la urbanización de siete calles de Candás

El equipo de gobierno de Carreño, liderado por Ángel García, acaba de licitar un contrato de urbanización y asfaltado de siete calles en el ... casco urbano de Candás por más de 300.000 euros; esta actuación responde a la «urgente necesidad de renovar la gran mayoría de las calles de la villa, tras muchos años sin inversión en nuevo pavimento, centrándose únicamente en el rebacheo».

En los últimos años, apenas se ha invertido en renovación de viales y están muy desgastados, por lo que, según palabras del alcalde, «hemos diseñado un ambicioso plan urgente de actuación en viales urbanos que, debido a la tardanza de la aprobación del presupuesto, estamos obligados a repartirlo en dos fases y, en esta primera, se actuará sobre siete viales».

Se trata de las calles José González Muniello, Pardies, Rincón, La Cruz, Rosal, Pedro Braña y Carlos Albo Kay, las cuales «entendemos como más afectadas y urgentes», señaló Ángel García. Para ello, se han presentado ya varias empresas y el departamento de contratación del Ayuntamiento está valorando las ofertas para su pronta adjudicación, de forma que se inicien los trabajos cuanto antes.

El plazo de ejecución de este contrato es de tres meses y se fija un año de garantía. «Desde el gobierno local hemos logrado la estabilidad presupuestaria, reordenado el gasto y tenemos las cuentas ya muy saneadas y con cierta capacidad de realizar inversiones y obras, pero los tiempos son muy ajustados, ya que se aprobó tarde el presupuesto y no da tiempo a ejecutar el plan completo, así que haremos siete calles este año y para el próximo ejercicio, si sale adelante el presupuesto en noviembre, o antes si es posible, ya tenemos planificadas otras nueve calles por valor de 500.000 euros», anunció el regidor.

El interés del equipo de gobierno es ir renovando el mayor número de calles en la villa, siempre en función de la disponibilidad presupuestaria del próximo año.

Ampliación de la flota

Igualmente, se tiene en mente, para 2026, la anulación de la red de abastecimiento de agua en la zona de El Llagarón, actualmente aún de fibrocemento, y la ejecución de una nueva red en polietileno en dicha zona, así como la renovación de la red de alumbrado y la renovación de aglomerado asfáltico y señalización horizontal en toda la urbanización. «Este es un proyecto muy necesario y ambicioso que ya debería haberse ejecutado hace muchos años, así que intentaremos hacerlo en primavera-verano de 2026, si conseguimos acuerdo presupuestario», aclaró Ángel García. El precio estimado de estos trabajos superará el millón de euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento renueva su flota de vehículos ligeros para el servicio de Obras con tres furgonetas. Dos de los vehículos se destinarán al servicio de Aguas y uno al personal de Obras, que se unirá a la actual furgoneta eléctrica. Con este nuevo contrato, Carreño aumenta en una unidad el número de vehículos ligeros frente a la anterior licitación.