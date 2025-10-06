El centro de integración de Candás lleva su voz a la Junta
El presidente Juan Cofiño participó en el programa de radio comunitario 'Diversidad en Onda', donde destacó la importancia de generar espacios de encuentro inclusivos
Candás
Lunes, 6 de octubre 2025, 20:07
La voz de las personas con discapacidad intelectual llegó este lunes a la Junta General del Principado. Un grupo de 17 usuarios del Centro ... de Apoyo a la Integración (CAI) de Candás transmitió sus propias inquietudes y varias ideas de carácter inclusivo. Los recibió el presidente de la Junta, Juan Cofiño, quien participó como entrevistado en el programa de radio comunitario del centro 'Diversidad en Onda'.
Los dos usuarios que actuaron como entrevistadores, Rossi y Lucas, preguntaron por los objetivos actuales en materia de inclusión para la presente legislatura, además de promover varios proyectos del grupo.
Uno de ellos, el más ambicioso, fue el de instaurar un debate parlamentario en el que personas con discapacidad intelectual asuman el rol de los diputados para expresar sus opiniones.
El presidente agradeció las ideas y coincidió en la importancia de generar espacios de encuentro. La visita, señalaron ambos entrevistadores, sirvió para acercarles a «la vida pública y democrática» de Asturias.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión