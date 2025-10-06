El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño (centro), con los usuarios del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) de Candás E. C.
Carreño

El centro de integración de Candás lleva su voz a la Junta

El presidente Juan Cofiño participó en el programa de radio comunitario 'Diversidad en Onda', donde destacó la importancia de generar espacios de encuentro inclusivos

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Candás

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:07

La voz de las personas con discapacidad intelectual llegó este lunes a la Junta General del Principado. Un grupo de 17 usuarios del Centro ... de Apoyo a la Integración (CAI) de Candás transmitió sus propias inquietudes y varias ideas de carácter inclusivo. Los recibió el presidente de la Junta, Juan Cofiño, quien participó como entrevistado en el programa de radio comunitario del centro 'Diversidad en Onda'.

