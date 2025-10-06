El centro de integración de Candás lleva su voz a la Junta

La voz de las personas con discapacidad intelectual llegó este lunes a la Junta General del Principado. Un grupo de 17 usuarios del Centro ... de Apoyo a la Integración (CAI) de Candás transmitió sus propias inquietudes y varias ideas de carácter inclusivo. Los recibió el presidente de la Junta, Juan Cofiño, quien participó como entrevistado en el programa de radio comunitario del centro 'Diversidad en Onda'.

Los dos usuarios que actuaron como entrevistadores, Rossi y Lucas, preguntaron por los objetivos actuales en materia de inclusión para la presente legislatura, además de promover varios proyectos del grupo.

Uno de ellos, el más ambicioso, fue el de instaurar un debate parlamentario en el que personas con discapacidad intelectual asuman el rol de los diputados para expresar sus opiniones.

El presidente agradeció las ideas y coincidió en la importancia de generar espacios de encuentro. La visita, señalaron ambos entrevistadores, sirvió para acercarles a «la vida pública y democrática» de Asturias.