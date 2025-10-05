El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las embarcaciones que serán restauradas. E. C.

Nueva ruta turística en Candás sobre la tradición pesquera

Recorrerá tres puntos de la villa para visitar tres embarcaciones restauradas «que mantendrán viva la memoria de las tradicionales lanchas de madera»

A. F. G.

Carreño

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:26

Candás contará con un nuevo atractivo turístico. Se trata de un itinerario pesquero que recorrerá tres puntos de la villa para visitar tres embarcaciones restauradas « ... que mantendrán viva la memoria de las tradicionales lanchas de madera». El Ayuntamiento de Carreño ha conseguido para ello una subvención de 65.830 euros, con un 70% con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura y en un 30% con cargo al Principado.

