Nueva ruta turística en Candás sobre la tradición pesquera

Candás contará con un nuevo atractivo turístico. Se trata de un itinerario pesquero que recorrerá tres puntos de la villa para visitar tres embarcaciones restauradas « ... que mantendrán viva la memoria de las tradicionales lanchas de madera». El Ayuntamiento de Carreño ha conseguido para ello una subvención de 65.830 euros, con un 70% con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura y en un 30% con cargo al Principado.

El objetivo de esta subvención es restaurar estas embarcaciones, cedidas en su día al Consistorio, y que actualmente están en almacenes municipales. Una vez recuperadas, se instalarán en tres puntos de Candás, creando la ruta por la villa. «Un nuevo atractivo, museo y ruta, que acompaña y da más valor a la marca recientemente creada Carreño, valles y olas, que permite avanzar en el desarrollo turístico del concejo».

Esta actuación permitirá conservar las lanchas de madera, que se están dejando de usar casi de forma definitiva en favor de las de fibra. «Con el fin de preservar nuestra cultura, nuestra historia y nuestra tradición marinera, el Ayuntamiento quiere poner en valor la tradición y que estas lanchas no desaparezcan y formen parte del paisaje de la villa». Las bases donde se sustenten formarán parte de la exposición, con un diseño propio que dé sentido al conjunto, no una simple peana para su sujeción.

Los trabajos de restauración consistirán en la eliminación de la capa de pintura actual, la limpieza de los elementos metálicos, el tratamiento para estabilizar esas partes, la sustitución de las piezas que falten o que estén muy deterioradas, la protección de los diversos elementos y de la madera con imprimación y aplicación de un esmalte, y el pintado de las embarcaciones. Todo ello se acompañará de una memoria y un reportaje fotográfico de los trabajos.

El coste total de la creación de este itinerario turístico es de 68.002 euros y la subvención concedida es de 65.830, euros, que se ejecutarán en tres años, con 9.830 para el año en curso, 36.000, en 2026 y 20.000, en 2027.