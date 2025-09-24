El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Máquinas trabajando en el acondicionamiento de la zona de recogida de residuos del muelle de Candás

Nueva zona de recogida de residuos en el muelle de Candás

El Ayuntamiento de Carreño destina 47.000 euros a adaptar la zona e instalar contenedores semi-soterrados

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Candás

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:07

El muelle de Candás contará dentro de poco con una nueva zona de recogida de residuos.

Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento ... de Carreño para acondicionar el deterioro de ese espacio, por lo que se han destinado entorno a 47.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

