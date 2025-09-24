Nueva zona de recogida de residuos en el muelle de Candás El Ayuntamiento de Carreño destina 47.000 euros a adaptar la zona e instalar contenedores semi-soterrados

Máquinas trabajando en el acondicionamiento de la zona de recogida de residuos del muelle de Candás

El muelle de Candás contará dentro de poco con una nueva zona de recogida de residuos.

Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento ... de Carreño para acondicionar el deterioro de ese espacio, por lo que se han destinado entorno a 47.000 euros.

Hasta ahora, la disposición de los contenedores después de cada vaciado hacía que el muelle histórico presentara «un aspecto visual que degrada el entorno pesquero en el que se encuentra», destacó el Ayuntamiento. Por ello, se instalarán contenedores semi-soterrados para reciclaje y se cubrirán con una pantalla. En otras intervenciones municipales, los trabajadores del Taller de Empleo 'Red de Servicios II' están arreglando los senderos del parque Les Conserveres. La obra consiste en la sustitución del pavimente, en mal estado, por uno nuevo que combina hormigón con adoquines de piedra. Cumplirá también la normativa de accesibilidad, pues se eliminarán determinados peldaños que dificultaban el paso. Los bordillos en mal estado se sustituirán y los bordes de madera se sanearán.

