El Principado prevé ceder la explotación a largo plazo de Perlora para recuperar su uso turístico

El Gobierno del Principado y el Ayuntamiento sientan las bases para que la antigua ciudad vacacional de Perlora, que se despliega sobre más de ... 20 hectáreas, recupere la actividad. Una actividad que será principalmente turística, a tenor de los planes de ambas administraciones, que este jueves daban un nuevo paso para definir el futuro de Perlora: el Principado registraba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) en el Consistorio. Un documento que inicia ahora otra fase de la tramitación urbanística, abriéndose a información pública, y que el alcalde de Carreño confía en que pueda estar listo en un plazo máximo de diez meses –el Ayuntamiento quiere dar la aprobación inicial de la tramitación urbanística a principios de 2026 y la definitiva a finales de ese mismo año– para entonces sí, definir al detalle cómo será la Perlora del futuro y poner fin a años de abandono por parte de la Administración regional.

De momento, el plan especial marca las líneas. El propio alcalde, Ángel García (IU), acompañaba a la vicepresidenta regional, Gimena Llamedo, y al consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, a Perlora, donde avanzaron la propuesta en la que llevan meses trabajando junto con la Consejería de Hacienda.

Así, el nuevo plan para Perlora pasa por recuperar el uso turístico del recinto, algo que se propone hacer con una concesión a largo plazo. La rehabilitación integral del espacio formará parte del canon que tendrá que satisfacer la concesionaria, según estos mismos planes. Eso sí, no será el único uso que se dé a estas instalaciones, inauguradas en 1954, con 274 viviendas y hasta una iglesia, y cerrada desde 2006.

Propiedad del Principado de Asturias, el recinto de Perlora también podrá acoger otros «usos auxiliares y compatibles que contribuyan a dar vida al complejo todo el año».

El Gobierno regional cederá al Ayuntamiento de Carreño 20.000 metros cuadrados del recinto

El denominado plan Nueva Perlora, incidieron todos en la presentación, nace del «consenso» entre las administraciones. Y también señalaron su intención de que la tramitación urbanística del plan especial reciba «la mayor agilidad posible». En cualquier caso, la Administración regional no se quedará parada y «para no perder tiempo alguno» irá dando pasos en otras cuestiones. Por ejemplo, a la cesión de más de 20.000 metros cuadrados al Ayuntamiento. Una cesión de terrenos que abarcará toda la frontal del área de acceso. Desde el límite entre el recinto propiamente dicho y el aparcamiento de acceso.

Además, se proponen otras muchas actuaciones en ese plan especial. Así, para compaginar la recuperación de la ciudad de vacaciones con su uso público, el plan incluye mejorar las playas. a través de actuar en los accesos y dotación de servicios, como equipamientos de socorrismo, aseos, chiringuitos, de las playas de Carranques y Les Huelgues, que mantendrán su carácter público y abierto a la ciudadanía.

Para ello, está prevista la construcción de un nuevo vial, paralelo a las vías del tren. Esta calle conectará con los aparcamientos actuales de las playas y contará con 230 nuevas plazas.

El plan establece además el libre uso peatonal de los viales interiores, que cuentan con protección específica. El documento favorece la construcción de espacios para peatones y restringirá el uso de los vehículos privados, salvo para los usuarios del complejo.

Otra de las líneas que marca el plan es «mantener los preceptos de ciudad jardín, la esencia de Perlora». Así, para preservar el espíritu de la ciudad jardín y la unidad del conjunto arquitectónico y paisajístico, se prohíben los cierres entre chalés.

También se protegerá un ejemplar de cada una de 31 de las tipologías de edificaciones existentes. El actual catálogo sólo recogía la protección de las 22 villas ubicadas en la manzana más occidental.

El plan busca favorecer la conservación de las demás viviendas. No obstante, se permitirá la construcción de edificaciones de nueva planta en el mismo sitio que ocupaba el anterior chalet siempre que esta decisión esté bien motivada de acuerdo con la normativa vigente. La construcción habrá de respetar la estructura y volumetría previas y evocar su diseño en la medida de lo posible. Eso sí, para no comprometer el equilibrio ecológico y funcional, el plan minora un 20% la edificabilidad prevista en el ordenamiento general.

Además, se propone la conservación de la iglesia, el bar La Cabaña y Villa Homes, uno de los chalés con forma de hórreo. También plantea conservar el edificio de recepción-dirección, actualmente sin protección, y uno de los más representativos del complejo.

Y l Gobierno de Asturias asumirá la gestión de una propiedad que servirá para repasar la historia y significado de la ciudad residencial, así como tanto para ofrecer información turística.