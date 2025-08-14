El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gimena Llamedo entrega, en Perlora, el pendrive con el plan para el recinto al alcalde, Ángel García, delante del consejero Oviedo Zapico. S. G. A.
Carreño

El Principado prevé ceder la explotación a largo plazo de Perlora para recuperar su uso turístico

El plan incluye mejoras en los accesos, más plazas de aparcamiento y un nuevo vial. También permitirá edificios de nueva planta

Sara García Antón

Sara García Antón

Perlora

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:53

El Gobierno del Principado y el Ayuntamiento sientan las bases para que la antigua ciudad vacacional de Perlora, que se despliega sobre más de ... 20 hectáreas, recupere la actividad. Una actividad que será principalmente turística, a tenor de los planes de ambas administraciones, que este jueves daban un nuevo paso para definir el futuro de Perlora: el Principado registraba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) en el Consistorio. Un documento que inicia ahora otra fase de la tramitación urbanística, abriéndose a información pública, y que el alcalde de Carreño confía en que pueda estar listo en un plazo máximo de diez meses –el Ayuntamiento quiere dar la aprobación inicial de la tramitación urbanística a principios de 2026 y la definitiva a finales de ese mismo año– para entonces sí, definir al detalle cómo será la Perlora del futuro y poner fin a años de abandono por parte de la Administración regional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 77 años Martín Vega, gerente de la empresa Martín Vega Maquinaria
  2. 2 Sufre un accidente en Tineo y quintuplica la tasa de alcohol: investigan a un camionero gijonés
  3. 3

    Asturias advierte a los pisos turísticos: nada de cajetines en el portal, wifi obligatoria y hasta cuatro años de sanción a los incumplidores
  4. 4 El Acebo fue un infierno: «Creí que me moría con mis hijos»
  5. 5 Fallece a los 55 años Elena Menéndez, concejala de Deportes y Acción Social de Corvera
  6. 6 Asturias eleva la alerta y el ejército acude en su ayuda para combatir once incendios
  7. 7

    El Sporting de Gijón se interesa por Daniel Luna como alternativa a Lasha Odisharia
  8. 8

    España recibe la ayuda europea en su quinto día de incendios
  9. 9

    Noche de los Fuegos en Gijón: 1.600 kilos de pólvora, la mayor carga pirotécnica de la historia
  10. 10 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado prevé ceder la explotación a largo plazo de Perlora para recuperar su uso turístico

El Principado prevé ceder la explotación a largo plazo de Perlora para recuperar su uso turístico