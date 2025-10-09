El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Participantes en una edición anterior de los talleres. E. C:
Carreño

El proceso artístico desvela sus secretos en Candás para que los niños aprendan a mirar

El Museo Antón acoge una serie de talleres para que los más pequeños aprendan a experimentar

E. C.

Candás

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:24

Comenta

Arte para los más pequeños en el museo. Los niños tienen una nueva oportunidad para aprender más sobre los procesos artísticos, en este caso en el Centro de Escultura de Candás, Museo Antón, que organiza a partir del sábado 25 de octubre, el programa taller de arte Sábado en el Museo. Una iniciativa que está dirigida a niños de 6 a 12 años de edad. Laura Soriano Crespo será la encargada de impartir los talleres.

Estas actividades se basan en la exploración y en el conocimiento de las diferentes técnicas artísticas, al tiempo que se reúnen aspectos de la creatividad, el estímulo de la imaginación y de la expresión artística, entre otras cuestiones.

Los talleres programados son varios. Además de Creando sin manos, se impartirá otro el 8 de noviembre bajo el título Atados, que dará paso a un tercer taller, Al son de la música, el 29 de noviembre. Esta iniciativa no es la primera vez que se organiza y ha venido teniendo una buena acogida entre el público infantil.

«Con la experimentación y la creación, se puede educar la vista y aprender a mirar detalladamente», defendió Laura Soriano en la pasada edición de los talleres.

Todos estos talleres se llevarán a cabo en el Museo Antón, de 11.30 a 13.30 horas. El precio de la actividad es de tres euros cada taller.

La inscripción para participar en esta actividad se realiza en el Museo Antón a partir del 10 de octubre.

