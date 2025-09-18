Sorteos y 4.000 euros en cheques regalo para llamar a los clientes de Candás

La campaña 'Compras con el corazón' ya late en 40 tiendas de Candás. La iniciativa, organizada por la Unión de Comerciantes de Asturias ... y la Cámara de Comercio de Gijón busca impulsar el desarrollo de la zona a través del consumo en los pequeños locales, y lo hace a través de una campaña de sorteos de cheques regalo por valor de 4.000 euros.

Con la colaboración del Ayuntamiento de Carreño, esta iniciativa nació a raíz de las ultimas reuniones del comité ejecutivo de la cámara con la corporación municipal, donde se abordó «cómo dinamizar el comercio local», explicó Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara, durante la presentación en Candás.

A fin de cuentas, este tipo de negocios de proximidad «son una pieza clave para el entramado empresarial y define el desarrollo de la población», añadió. Así que, ¿cómo llamar al cliente y, al mismo tiempo, crear un hábito de consumo en la localidad? Diseñando una campaña con sorteos quincenales y un gran sorteo al final, con mayor posibilidades de ganar a mayor a número de compras.

«Es una de las iniciativas más ambiciosas de Candás, son 15.000 euros en inversión publicitaria para visibilizar los negocios, fidelizar clientela y transmitir la idea de comprar aquí», destacó Sara Menéndez, directora de la Unión de Comerciantes de Asturias. Hasta el 15 de noviembre, por cualquier compra en uno de las 40 tiendas inscritas -tendrán un logotipo para identificarse en el escaparate- se podrá pedir una tarjeta de sellos para participar en los sorteos. Por cada tres compras, se entrará tanto en el sorteo quincenal de cheques por valor de 50 euros como el final de 300 euros, a gastar en más de una de las tiendas «para favorecer el reparto de consumo».

Para ello, se han impreso 6.000 tarjetas de sellos, «una por cada vecino de Candás», bromearon durante la presentación, aunque cada uno podrá participar con más de una tarjeta y «se harán más de ser necesario».

Por su parte, Aránzazu González, directora general de Comercio del Principado, destacó lo esencial de 'Compras con el corazón' para «recordar la importancia de los minoristas para nuestra vida diaria». En lo últimos años, continuó, «se han articulado diferentes programas para apoyar al pequeño comercio, como los bonos-descuento que solo en Carreño, entre mayo y junio, promovieron cerca de 35.000 euros en ventas en los establecimientos del municipio».

En este sentido, a nivel regional, se está definiendo un programa para apoyar la transformación tecnológica del sector, además de que se firmará un convenio de colaboración con las Cámaras de Comercio de Gijón, Oviedo y Avilés para desarrollar un programa de relevo generacional en el sector, uno de los retos a los que se enfrentan estas tiendas.