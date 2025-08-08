Agotadas las entradas del autobús turístico estival que recorre los paisajes de Mieres
El equipo de gobierno local destaca el éxito que confirma que «el concejo tiene mucho que ofrecer y es un destino que sorprende»
A. F. G.
Mieres
Viernes, 8 de agosto 2025, 19:31
El Ayuntamiento de Mieres anuncia que se han agotado las entradas del autobús turístico que se ha puesto en marcha para este verano. El ... concejal de Hacienda y Turismo del concejo, Álvaro González, expresó su satisfacción por este nuevo éxito que confirma que «el concejo tiene mucho que ofrecer y es un destino que sorprende».
El edil recordó que, desde el equipo de gobierno local, «estamos poniendo en marcha una serie de medidas para facilitar la promoción y el posicionamiento de nuestro municipio». Y es que Mieres ostenta la catalogación de Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras, con un patrimonio cultural e industrial «de enorme valor, una naturaleza que sorprende y tenemos una gastronomía», destacó el concejal.
