El alcalde de Langreo reclama solucionar la «ratonera» del barrio de El Puente

Lo apuntó este lunes el Gobierno del Principado: «Está previsto que este mismo mes se reanude el servicio ferroviario –ya por el falso túnel del ... soterramiento de Langreo–, pero aún quedan pendientes obras de urbanización de los terrenos en superficie que han quedado liberados». No obstante, no se fijó un calendario. Y el alcalde del municipio advierte: «Los plazos se van acabando». Roberto García Marcos manifestó este lunes que fue el propio Principado el que ya dijo que este mes se entregaría el soterramiento y que, de manera inmediata, comenzaría la urbanización. «Estamos ansiosos; pero no me olvido de la recuperación del barrio de El Puente –el más afectado por las obras–, son las dos cosas, ¿eh? Los vecinos ya hemos esperado demasiado tiempo».

Es por eso que el regidor señala que ya es hora de que todo empiece a funcionar correctamente, que comience la urbanización y que se vaya avanzando en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de El Puente: «Estos vecinos viven ahora en una ratonera, en una trampa, y esperamos que se vaya superando y que, al menos, arreglen los baches de la carretera». Fue el pasado diciembre cuando el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico (también de IU), informó de que su departamento concluirá este año la redacción del mencionado PERI para la ordenación de estos terrenos. El PERI, para este año Así se lo trasladó Zapico al alcalde de Langreo en una reunión en la que también estuvieron presentes el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, y el concejal de urbanismo del concejo, José Antonio Cases. Entonces se destacó que el soterramiento ferroviario tendrá un «impacto directo» en los barrios de El Puente, La Formiguera, La Florida, El Robledal y Los Llerones». Por su parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la prórroga del convenio suscrito entre el Principado, el Ayuntamiento de Langreo y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la integración de la línea ferroviaria de ancho métrico (antigua Feve) Gijón-Laviana en La Felguera y Sama. El Principado ya adjudicó en septiembre de 2022 las obras de urbanización por 6,77 millones de euros a la unión temporal de empresas Vías-Alvargonzález. Un mes después comenzaron los trabajos con el acondicionamiento del vial de acceso al polígono industrial de Valnalón. Esta parte del contrato se pudo ejecutar porque no estaba afectada por los trabajos ferroviarios. Tras la conclusión de la mejora de esta carretera, las obras se paralizaron a la espera de que Adif liberase los terrenos. El retraso que se ha producido en esta fase es, precisamente, la razón que obliga a prorrogar el convenio. En cuanto se complete este trámite, el Gobierno de Asturias retomará los trabajos de urbanización en superficie de los terrenos entre La Felguera y Sama; pero no se especificaron fechas concretas.

