Una alumna del colegio Sagrada Familia El Pilar de Lena gana el concurso 'Carta a un militar español'

Candela Pérez Álvarez, alumna del colegio Sagrada Familia El Pilar, de Pola de Lena, ha ganado la fase regional de la duodécima edición del concurso literario escolar 'Carta a un militar español' con una misiva titulada 'Melodías de esperanza'. Representará por ello a Asturias en la fase nacional de este certamen, organizado por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

El tema de este año lleva por título 'Nuestras fuerzas armadas: allí donde nos necesites'. La actividad tiene por objetivo despertar la curiosidad entre los jóvenes y fomentar la investigación para que conozcan mejor a sus militares y sus misiones.

La carta de la alumna asturiana viaja a Valencia porque la motiva ver «las noticias sobre las últimas emergencias en las que participó la Unidad Militar de Emergencias«. »Sé que para ti no es solo una misión, es un acto de amor hacia los demás, y quiero aprovechar esta carta para contarte lo mucho que te admiro«, empieza. »Durante las terribles inundaciones en Valencia, tú y tus compañeros no solo ayudasteis a salvar vidas, sino que llevasteis esperanza a quienes lo necesitaban. La gente hablaba de vosotros como si fuerais ángeles: construyendo pasarelas, rescatando a quienes estaban atrapados y ofreciendo algo que no se ve, pero que se siente profundamente: humanidad y consuelo. Como dijo Clara Campoamor, 'La libertad se aprende ejerciéndola'. Tú demuestras que la verdadera libertad está en dar lo mejor de nosotros mismos para ayudar a los demás«, escribe.

Se han presentado este año al concurso 'Carta a un militar español' once colegios e institutos de Asturias. Se quiere resaltar «el nivel de calidad» alcanzado en la presente edición y agradecer la participación de todos los alumnos, personal docente y colegios. El jurado encargado de decidir al ganador estuvo compuesto por Covadonga Álvarez-Cofiño Martínez, jefa del servicio de Inclusión Educativa y Formación del Profesorado, de la Consejería de Educación del Principado de Asturias; Alfonso López Muñiz, vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo; Carlos Prieto Grande, jefe de Edición del periódico EL COMERCIO, Álvaro Faes Campón, de La Nueva España, y el colaborador de EL COMERCIO Bernardo Canga Meana, y presidido por el Coronel Delegado de Defensa en el Principado de Asturias, Juan Luis González Martín.