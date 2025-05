La ardua tarea para recuperar las monedas antiguas robadas en Langreo

Marta Varela Langreo Viernes, 23 de mayo 2025, 23:15 Compartir

El llamamiento policial a los ciudadanos para tratar de esclarecer varios robos sobre el patrimonio está dando resultados. Varias personas acudieron este viernes a la comisaría de Langreo-San Martín del Rey Aurelio, ubicada en el distrito langreano de La Felguera, para tratar de confirmar si algunas de las monedas de oro y platas antiguas recuperadas por los agentes coinciden con las que fueron sustraídas en sus domicilios.

Sin embargo no resulta fácil recuperar sus pertenencias robadas. Los agentes deben comprobar exhaustivamente que ese material es de quien dice ser el dueño. Así, a las personas que se personaron en las dependencias policiales, como pudo comprobar EL COMERCIO 'in situ', se les pide copia de la denuncia que en su día interpusieron por el robo de sus pertenencias. Además les solicitan, si tuviesen, «fotografías en las que se vean las monedas o billetes robados», para que la identificación sea más clara. Cuando acuden a las dependencias policiales, no les muestran las monedas que requisaron tras la detención de dos hombres de origen extranjero cuando estaban preparadas para subir a un tren dirección a Oviedo, sino que les piden la documentación antes mencionada y una descripción de las mismas, lo más detallada posible, que no lleve a dudas. Con todo estos datos, y si hubiera alguna coincidencia, les mostrarían las monedas o billetes que se asemejen a los que a ellos les robaron, y que debe constar en la denuncia.

Por ello, los propietarios tienen que volver a sus domicilios a recabar toda la información que tengan al respecto antes de ver las piezas y proceder a una identificación efectiva de las mismas.

Mientras, los probables propietarios cumplen con todos los trámites para poder recuperar su patrimonio, los dos detenidos en Langreo acusados de muchos de estos robos quedaban en libertad con cargos, al no quedar probada su implicación directa en todos los delitos. La investigación permanece abierta para determinar la procedencia de las monedas de plata y oro intervenidas. Además, se espera localizar a más implicados en los diferentes robos.

La detención

Estas dos personas, ahora en libertad, fueron detenidas el pasado 20 de mayo, cuando se disponían a tomar un tren con destino a Oviedo. En ese momento, se les incautaron numerosos objetos, presumiblemente fruto de su intensa actividad criminal. Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Langreo y puestos a disposición judicial. Ese mismo día por la tarde, una llamada alertó sobre una posible ocupación ilegal en un edificio deshabitado en Sama Agentes de la Policía Nacional, y la Policía Local, se desplazaron al lugar. Allí localizaron una gran cantidad de monedas y billetes de diferente valor, época y origen esparcidos por distintas estancias.

Hasta el momento, se han esclarecido varios robos en vehículos tanto en Langreo como en Oviedo, así como otros delitos de hurto.