Ayuntamiento de Mieres J. M. Pardo

El Ayuntamiento de Mieres anuncia la convocatoria de tres nuevas plazas de empleo público

Las bases para optar a los puestos de técnico de Medio Rural, administrativo y conductor se pueden consultar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Mieres

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:56

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) ha publicado este miércoles las bases específicas que regirán los procesos selectivos relativos a tres plazas de la Oferta ... Pública de Empleo del Ayuntamiento de Mieres. En concreto, se trata de una plaza de técnico de Medio Rural (correspondiente a la OPE de 2023), una plaza de administrativo (2022) y una de oficial conductor (OPE 2022). En esta publicación se recogen las bases de estos procesos, si bien el plazo para la presentación de solicitudes no se abrirá, tal como fija la ley, hasta la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

