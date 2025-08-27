El Ayuntamiento de Mieres anuncia la convocatoria de tres nuevas plazas de empleo público

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) ha publicado este miércoles las bases específicas que regirán los procesos selectivos relativos a tres plazas de la Oferta ... Pública de Empleo del Ayuntamiento de Mieres. En concreto, se trata de una plaza de técnico de Medio Rural (correspondiente a la OPE de 2023), una plaza de administrativo (2022) y una de oficial conductor (OPE 2022). En esta publicación se recogen las bases de estos procesos, si bien el plazo para la presentación de solicitudes no se abrirá, tal como fija la ley, hasta la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ayuntamiento, a través del área de Recursos Humanos, Modernización y Empleo que dirige Francisco García, está realizando «un importante esfuerzo para movilizar todo el empleo público que permite la legislación vigente al Ayuntamiento de Mieres». En este sentido, cabe destacar que en los últimos años se han convocado 61 plazas, además del importante proceso de estabilización realizado.

«El esfuerzo del equipo de gobierno de Mieres no sólo supone apostar por la creación de empleo público, sino también por la modernización de los servicios municipales, apostando por aprovechar las oportunidades que suponen las nuevas tecnologías», se señala. En este mandato se han movilizado ya más de 2,5 millones de euros en el área de modernización para la dotación de más medios.