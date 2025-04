El Ayuntamiento de San Martín habilita un paso provisional para Escobio y Arbixil

Veinticuatro horas después de que un camión precipitase la aparición de un argayo en el vial que comunica San Vicente con los pueblos de Arbixil y Escobio ... , dejando a estos incomunicados por carretera, el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio iniciaba los trabajos para habilitar un paso provisional para que los vecinos puedan acceder a sus viviendas. Además, desde el Consistorio se ha comenzado a trabajar en un proyecto definitivo para que este vial recupere la normalidad.

La solución provisional pasa por la colocación de tres vigas de hierro colocadas sobre dos zapatas de hormigón. Sobre las mismas se colocaron una planchas de hierro sobre las que circularán los vehículos. Los vecinos siguieron atentos todo el proceso de reconstrucción de la zona argayada.

Ahora sólo esperan que esta solución provisional –de la que algunos «no nos fiamos porque como entre algún vehículo que pese mucho volverá a caer y, si no, lo hará unos metros más adelante»– no se alargue en el tiempo. Y es que los vecinos recuerdan que puede haber una urgencia sanitaria, o un incendio y temen que no puedan pasar los vehículos de emergencia. Algunos también expresaban ayer sus recelos a la hora de circular por la zona con sus vehículos particulares; «quedará seguro pero por debajo hay un socavón y eso da respeto».

Primer argayu

Los vecinos expresaron su satisfacción por dejar de quedar aislados, aunque algunos recelan de la idoneidad de la actuación provisional. Y temen que el camión que presumiblemente aceleró la caída de un tramo del vial de acceso dañe el mismo al salir de la zona.

Alberto Fuentes, vecino de Arbixil, incide en que «es una carretera preparada para soportar vehículos de 5,5 toneladas y el Ayuntamiento metió uno de 10 toneladas, no es comprensible».

Con el paso provisional habilitado, los vecinos no se olvidan de su primera reclamación: que se repare el argayo que hay tan sólo unos metros más allá del segundo y que mantiene a una casa incomunicada desde el pasado mes de febrero. Además es un peligro para el paso de peatones, en una senda donde a diario pasan decenas de personas caminando en su tiempo libre.

Manuel Benito, vecino de Escobio, apunta que «el primer desprendimiento se produjo por causa de abandono de la antigua escombrera del pozo San Vicente pero ni Adif, ni el Ayuntamiento se hacen cargo de su reparación, y pretenden que sean los propietarios de las fincas quienes lo reparen». Además recuerda que «el paso peatonal nos obliga a cruzar por dos casas muy deterioradas que ya hemos pedido que se derriben, porque al final van a caer encima de alguien».