La entrada a los garajes del nuevo barrio de El Pilar, en el distrito langreano de Lada, llena de agua E. C.
Langreo

El barrio de El Pilar en Lada «lleva años lleno de ratas y agua estancada»

Los vecinos muestran su «hartazgo» ante la existencia de más de un metro de inundación en las cocheras, que nadie retira, y aceras con maleza

Marta Varela

Marta Varela

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:50

Levantarse cada mañana, abrir la ventana y encontrarse con malos olores, insectos de todo tipo, la visión de ratas campando a sus anchas y con ... aceras invadidas por la maleza no es lo más idílico; pero, «por desgracia», es lo habitual para los vecinos del nuevo barrio de El Pilar, en el distrito de Lada, Langreo. Una imagen que llevan años sufriendo debido, según sus apreciaciones, «al abandono que tenemos por parte de las instituciones, sobre todo por Vipasa, dueña de estos inmuebles«.

