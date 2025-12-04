El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Vecinas ultimando algunos de los adornos en el Cine Ideal de Ciaño M. V.

Ciaño trabaja unido para construir y colocar motivos navideños por todo el pueblo

La plataforma vecinal de la localidad, que lidera la iniciativa, pide al resto del pueblo que ilumine las ventanas de las casas

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:07

Comenta

La Navidad ha llegado al distrito langreano de Ciaño gracias sus vecinos. Querer es poder. Así lo creen en torno a una veintena de ... vecinos que llevan tres semanas dedicando su tiempo libre a construir motivos navideños con los que adornar su pueblo. Ahora toca colocarlos por las calles y ya han comenzado a hacerlo, consiguiendo la aprobación del resto de vecinos. Se colocaran desde árboles navideños, hasta estrellas, un tren navideño, los Reyes Magos, renos, campanas, guirnaldas... Todo hecho con mucha ilusión y cariño. Una ilusión de la que quieren que participen todos los vecinos, por lo que en los últimos días han comenzado una campaña en la que piden a todos los residentes en la localidad que comiencen a adornar e iluminar sus ventanas en la medida de sus posibilidades. Este movimiento vecinal tiene un objetivo: «Dar el máximo ambiente Navideño a nuestro pueblo durante estas fiestas». «Conseguirlo está en vuestras manos», le dicen a los vecinos.

