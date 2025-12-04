Ciaño trabaja unido para construir y colocar motivos navideños por todo el pueblo La plataforma vecinal de la localidad, que lidera la iniciativa, pide al resto del pueblo que ilumine las ventanas de las casas

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:07 Comenta Compartir

La Navidad ha llegado al distrito langreano de Ciaño gracias sus vecinos. Querer es poder. Así lo creen en torno a una veintena de ... vecinos que llevan tres semanas dedicando su tiempo libre a construir motivos navideños con los que adornar su pueblo. Ahora toca colocarlos por las calles y ya han comenzado a hacerlo, consiguiendo la aprobación del resto de vecinos. Se colocaran desde árboles navideños, hasta estrellas, un tren navideño, los Reyes Magos, renos, campanas, guirnaldas... Todo hecho con mucha ilusión y cariño. Una ilusión de la que quieren que participen todos los vecinos, por lo que en los últimos días han comenzado una campaña en la que piden a todos los residentes en la localidad que comiencen a adornar e iluminar sus ventanas en la medida de sus posibilidades. Este movimiento vecinal tiene un objetivo: «Dar el máximo ambiente Navideño a nuestro pueblo durante estas fiestas». «Conseguirlo está en vuestras manos», le dicen a los vecinos.

La idea surgió en la plataforma ciudadana Vecinos de Ciañu, que a principios del pasado mes de noviembre lanzó un comunicado en el que proponían al resto de vecinos «adornar, como mínimo, las zonas más representativas de Ciañu con motivos navideños». Para ello proponía que «si alguien tiene algún adorno de Navidad que no quiera, que no use o que lo vaya a tirar, nos lo podéis hacer llegar al Cine Ideal donde lo recogeremos para reciclar y crear los adornos navideños». Ya que este idea nació unida a la de reciclar, por eso hay adornos realizados con botellas de agua, palets de madera, macetas de plástico y otros elementos inimaginables. Tomaron como centro de creación el Cine Ideal, un espacio cedido por al parroquia a los vecinos y a donde se invitaba a os interesados «a pasar un rato entretenido y de paso dar rienda suelta a vuestra imaginación. No hace falta que seáis unos artistas, no se trata de eso. Cada uno hace las cosas a su estilo y su manera», apuntaban en el comunicado. Ahora, los vecinos esperan que los adornos realizados para el disfrute de todos «sean respetados y no se rompan o desaparezcan».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Langreo