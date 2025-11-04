El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hosteleras y concejala de Turismo, Cintia Ordóñez, en el centro en la presentación de las jornadas gastronómicas de Los Nabos E. C.

Las cocinas de Sotrondio elaborarán 500 kilos de nabos para sus jornadas gastronómicas

El precio completo del menú, con los callos, postre y bebida oscila entre los 30 y los 35 euros.

Marta Varela

Sotrondio

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:56

Comenta

La localidad samartinega de Sotrondio se prepara para celebrar a San Martín de Tours, patrono del concejo. Festejos que, como cada año, se unen a ... las primeras jornadas gastronómicas del municipio: Los Nabos, cita declarada de Interés Turístico por el Principado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  2. 2

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  3. 3

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  4. 4 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  5. 5 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  6. 6 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  7. 7 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  8. 8 Asturias, en alerta naranja por fuertes vientos: estas son las recomendaciones para protegerse
  9. 9 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  10. 10 Muere el magistrado Rafael Martín del Peso García

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las cocinas de Sotrondio elaborarán 500 kilos de nabos para sus jornadas gastronómicas

Las cocinas de Sotrondio elaborarán 500 kilos de nabos para sus jornadas gastronómicas