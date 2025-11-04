Las cocinas de Sotrondio elaborarán 500 kilos de nabos para sus jornadas gastronómicas

La localidad samartinega de Sotrondio se prepara para celebrar a San Martín de Tours, patrono del concejo. Festejos que, como cada año, se unen a ... las primeras jornadas gastronómicas del municipio: Los Nabos, cita declarada de Interés Turístico por el Principado.

El menú tradicional está compuesto por pote de nabos, ración de callos y, de postre, casadielles. Se podrá degustar en una decena de restaurantes y sidrerías de la localidad y pueblos de los alrededores. Se podrá saborear del 7 al 11 de este mes, y se espera servir más de 500 kilos de nabos. Las reservas ya han comenzado a fluir, como apuntan los propios hosteleros. El precio completo del menú, con los callos, postre y bebida oscila entre los 30 y los 35 euros.

El pote de nabos es un clásico de la cocina tradicional que tiene sus orígenes en la década de los 70 del siglo pasado. Hosteleras de San Martín recuerdan lo laborioso de la elaboración de un plato que requiere «como mínimo tres horas de cocción, o toda una tarde, a fuego lento, porque son delicados, para que se hagan bien todos los nabos, y con un buen compango, chorizo, morcilla, tocino, costilla, oreja, todo lo que se pueda echar del cerdo para que resulten bien sabrosos», explicaron. De media cada bar ha hecho acopio de unos 50 kilos de nabos, que este año «fue algo complicado conseguir, no debió haber buena cosecha», explicaron. Las jornadas gastronómicas viene acompañadas de un programa festivo organizado por la Sociedad Cultural y de Festejos San Martín de Tours, con la colaboración del Ayuntamiento.