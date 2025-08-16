El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras para colocar una cubierta en el colegio Turiellos, en La Felguera. E. C.
Langreo

El colegio Turiellos, en La Felguera, estrenará cubierta con el nuevo curso

El Ayuntamiento de Langreo costea una actuación que, apunta, sería competencia de la Consejería de Educación

S. G. A.

Langreo

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:28

Avanzan las obras de instalación de la cubierta del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Turiellos, en La Felguera. Una actuación que tiene como ... objetivo dotar al centro de un espacio cubierto que permita realizar actividades al aire libre en condiciones meteorológicas adversas, ya que, recordaron en el Ayuntamiento de Langreo, actualmente este colegio no dispone de ninguna zona adecuada para ello. La nueva cubierta también beneficiará a colectivos sociales que utilizan el centro para eventos y actividades culturales durante todo el año, como es el caso de la tradicional espicha organizada por la Sociedad de Festejos de San Pedro, añadieron en el equipo de gobierno municipal que encabeza Roberto García (Izquierda Unida).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  2. 2

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  3. 3 Un policía de vacaciones en Luarca, herido grave por una brutal agresión
  4. 4 Atascazo en la autovía entre Gijón y Villaviciosa por una cuádruple colisión con un herido
  5. 5 Asturias se achicharra y llega a 42,6 grados
  6. 6

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  7. 7 Hallan a un menor con drogas en el Festival de la Cerveza de Avilés mientras cuidaba a su hermana de tres años
  8. 8

    Siete años del crimen de Ardines: ni un perdón ni un euro de indemnización
  9. 9 Los vecinos de Genestoso «aterrados» por la cercanía del fuego: «Todos mis recuerdos están en esta casa»
  10. 10 El descomunal huracán Rosario Flores refresca Poniente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El colegio Turiellos, en La Felguera, estrenará cubierta con el nuevo curso

El colegio Turiellos, en La Felguera, estrenará cubierta con el nuevo curso