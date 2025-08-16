El colegio Turiellos, en La Felguera, estrenará cubierta con el nuevo curso

Avanzan las obras de instalación de la cubierta del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Turiellos, en La Felguera. Una actuación que tiene como ... objetivo dotar al centro de un espacio cubierto que permita realizar actividades al aire libre en condiciones meteorológicas adversas, ya que, recordaron en el Ayuntamiento de Langreo, actualmente este colegio no dispone de ninguna zona adecuada para ello. La nueva cubierta también beneficiará a colectivos sociales que utilizan el centro para eventos y actividades culturales durante todo el año, como es el caso de la tradicional espicha organizada por la Sociedad de Festejos de San Pedro, añadieron en el equipo de gobierno municipal que encabeza Roberto García (Izquierda Unida).

La colocación de esta cubierta se adjudicó en la cantidad 434.572 euros. Se prevé que la instalación de la cubierta, obra que lleva a cabo la empresa Asturiana del Metal Belido Hermanos S. L. con fondos procedentes del remanente aprobado en el pasado ejercicio, finalice antes del inicio del curso escolar.

El equipo de gobierno quiso, sobre estas obras, dejar claro que considera que este tipo de actuaciones serían competencia de la Consejería de Educación y no del Ayuntamiento. Pero que se decidieron a destinar fondos municipales a esta obra dado que entienden que es «muy necesaria». Así lo explicaba el concejal de Urbanismo, José Antonio Cases.

«Se trata del colegio público con mayor número de escolares del concejo; por tanto, la necesidad de esta actuación es aún más evidente», remarcó.

Entorno más seguro

El Ayuntamiento, además, está llevando a cabo actuaciones en las cinco escuelas infantiles de 0 a 3 años del concejo, con un presupuesto de adjudicación de 164.784 euros.

Este proyecto se centra en habilitar y mejorar los espacios abiertos de estos centros, «favoreciendo un entorno más seguro y atractivo para los más pequeños», explicaron en el equipo de gobierno de Langreo sobre esta iniciativa.