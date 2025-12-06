El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La regidora Gemma Álvarez visitando el inicio de los trabajos E. C.

Comienza la gran transformación del lenense parque de La Ería

Una actuación que supondrá un desembolso de 423.500 euros, y un plazo de ejecución de 90 días.

Marta Varela

Pola de Lena

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:36

Dan comienzo las obras de recuperación urbanística y ambiental del parque lenense de La Ería, ubicado junto al futuro centro de salud. Una actuación que ... supondrá un desembolso de 423.500 euros, procedentes de una subvención, y un plazo de ejecución de 90 días.

