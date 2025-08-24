El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Raquel Dopico Saínza. E. C.

Raquel Dopico Saínza

Natural de Mieres y suboficial mayor de la Guardia Civil
«Demostrar que somos igual de válidas en la Guardia Civil ha sido una constante»

«Ganarse el respeto cuesta más. He tenido algún superior que expresaba que las mujeres estaban mejor en casa, limpiando»

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Gijón

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:06

Raquel Dopico Saínza, (Mieres, 1973) es un referente dentro de la Guardia Civil. Nombrada suboficial de mayor tras más de treinta años de servicio, a ... finales de 2023, fue la primera mujer en conseguirlo. Asegura haber vivido la igualdad tanto dentro como fuera del cuerpo, en «una evolución paralela a la de la sociedad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 El Sporting vuelve a ganar al estilo Garitano
  3. 3 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  4. 4

    Fallece el sierense Fernando García Gutiérrez, figura destacada del Ciclismo Máster
  5. 5 Las puntuaciones de Manuel Rosety a los jugadores del Sporting de Gijón frente al Ceuta
  6. 6 Sesión de pulpo, exhibición de coches clásicos y chocolatada
  7. 7 Fallece el naturalista gijonés Xuan Fernández García
  8. 8 El acceso a las playas de Asturias vuelve a colapsar la A-8
  9. 9 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  10. 10

    Los otros vigilantes de las playas asturianas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Demostrar que somos igual de válidas en la Guardia Civil ha sido una constante»

«Demostrar que somos igual de válidas en la Guardia Civil ha sido una constante»