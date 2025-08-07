Los 'astilleros' lavianeses comienzan a dar forma a las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón

El recinto ferial de Pola de Laviana, como cada año en el mes de agosto, se ha convertido en un astillero lleno de ... actividad. El Ayuntamiento lavianés ha puesto a disposición de las diferentes peñas que anualmente participan en el Descenso Folklórico del Nalón este espacio para que puedan construir las embarcaciones que el próximo 23 de agosto formaran parte de la fiesta.

Desde hace unas semanas al recinto comenzaron a llegar centenares de planchas de poliespán, así como partes de embarcaciones de otros años que son susceptibles de reutilizarse este año. Una de las máximas de estos ingenieros lavianeses es reutilizar la mayor parte de material posible.

Gran parte del mismo se adquiere en conjunto para disminuir costes. Cada año también destaca la colaboración existente entre las peñas. Se comparte información y herramientas, pensando siempre en que no falle nada el día del desfile por las calles de la localidad, y por el río Nalón. Los astilleros permanecen abiertos durante gran parte de la jornada, para facilitar que los romeros puedan acudir a trabajar cuando tengan horas libres. El trabajo es intenso, cortar, moldear, lijar, pegar, empapelar, pintar y en muchas ocasiones repetir algún que otro elemento de la embarcación. Así como integrar todos los elementos en las plataformas base.

Ampliar Algunas figuras, ya tallada, dan pistas de las temáticas elegidas este año.

Tras las primeras semanas de trabajo ya se perciben algunas temáticas de las embarcaciones, así como las dimensiones de las que con su gran envergadura lucharan por conseguir el trofeo final: La Sopera. Al tiempo que estos artilugios flotantes van adquiriendo entidad, algunas peñas ya reciben la vestimenta que llevaran su romeros. Una labor complicada ya que algunas peñas sobrepasan los 400 integrantes, y todos deben ir igual vestidos siguiendo la temática de la embarcación. No se deja ningún detalle al azar.

Ampliar Los romeros acuden al recinto ferial en sus horas libres.

Las peñas tienen la mayoría del proceso controlado, gracias en parte a la experiencia de otros años, pero los nervios son habituales y van unidos al cansancio de días de trabajo, y de pensar que aún restan muchas más horas para que las embarcaciones estén perfectas para el sábado de la fiesta.

Son conscientes de que a partir de ahora el trabajo será frenético, pero también que todo estará listo para el gran día. Nadie piensa en las horas de trabajo sino en el resultado final que debe quedar como los bocetos que las peñas manejan.

«Si llueve, que llueva»

Laviana ultima sus preparativos para dar el pistoletazo de salida a la quincuagésimosexta edición del Descenso Folklórico del Nalón. Una Fiesta de Interés Turístico Nacional por la que desfilaran 41 embarcaciones, dos más que la pasada edición, y miles de romeros, se calcula que en esta edición se podría sobrepasar los 7.000 de la última edición. Las peñas todavía tienen tiempo para inscribir a más romeros ya que la fecha tope es el 14 de agosto.

El Descenso Folklórico del Nalón, por el que decenas de lavianeses trabajan todo el año, es de las pocas citas festivas en la que no se esta pendiente del tiempo, y es que como reza su lema «Nos vemos el sábado y si llueve que llueva».