El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las imponentes dimensiones de las embarcaciones, que comienzan a tomar forma. M. Varela

Los 'astilleros' lavianeses comienzan a dar forma a las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón

La peñas hacen gala de su solidaridad compartiendo materiales y herramientas durante la construcción de los artilugios que navegarán por el Nalón

Marta Varela

Marta Varela

Pola de Laviana

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:45

El recinto ferial de Pola de Laviana, como cada año en el mes de agosto, se ha convertido en un astillero lleno de ... actividad. El Ayuntamiento lavianés ha puesto a disposición de las diferentes peñas que anualmente participan en el Descenso Folklórico del Nalón este espacio para que puedan construir las embarcaciones que el próximo 23 de agosto formaran parte de la fiesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 100.000 euros de multa para una cadena con un gimnasio en Oviedo que impuso el reconocimiento facial en el acceso
  2. 2 Un hombre de 66 años, herido grave tras ser arrollado por un tren en Pola de Siero
  3. 3 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  4. 4 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  5. 5 Las carabelas portuguesas se extienden por la costa asturiana
  6. 6 «¿Y esto, para qué sirve?»: los objetos más curiosos de la Feria de Muestras
  7. 7 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  8. 8 La sorpresa de Jesús Calleja a Asun, la asturiana de 75 años que lucha por «recuperar el valor de los pueblos»
  9. 9 Cortado el acceso por el puente de Eduardo Castro, en Gijón, tras la caída de cableado ferroviario
  10. 10 Escapa de un control, drogada y sin carné y acaba chocando contra un árbol en Gozón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los 'astilleros' lavianeses comienzan a dar forma a las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón

Los &#039;astilleros&#039; lavianeses comienzan a dar forma a las embarcaciones del Descenso Folklórico del Nalón