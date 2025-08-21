El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La fiesta en pleno apogeo en el Nalón el año pasado. Piña
Laviana

El Descenso Folklórico del Nalón se supera: 7.450 inscritos, mil más que en 2024

Las peñas dan los últimos retoques a las embarcaciones que bajarán el río para hacerse con la Sopera

S. G. A.

Laviana

Jueves, 21 de agosto 2025, 20:23

El Descenso Folklórico del Nalón se supera a sí mismo y lo hace, además, con unas cifras espectaculares. Un total de 7.450 personas ... se han inscrito para bajar por el Nalón, lo que supone mil participantes más que el año pasado. Así lo confirmaba, y destacaba, la organización de esta cita con la fiesta y las ganas de pasarlo bien.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Hay viviendas sociales vacías o cerradas y nos van a dejar en la calle con un bebé»
  2. 2 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»
  3. 3

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  4. 4

    Las excavadoras inician la transformación de Naval Gijón en una zona de paseo junto al mar
  5. 5 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  6. 6 Lo que más irrita a los turistas en la Senda del Oso
  7. 7 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  8. 8 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  9. 9 El inicio de Garitano como entrenador del Sporting, con números de ascenso
  10. 10 Los bomberos urgen incorporar los 40 efectivos pendientes y denuncian su falta de estabilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Descenso Folklórico del Nalón se supera: 7.450 inscritos, mil más que en 2024

El Descenso Folklórico del Nalón se supera: 7.450 inscritos, mil más que en 2024