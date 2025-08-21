El Descenso Folklórico del Nalón se supera: 7.450 inscritos, mil más que en 2024
Las peñas dan los últimos retoques a las embarcaciones que bajarán el río para hacerse con la Sopera
S. G. A.
Laviana
Jueves, 21 de agosto 2025, 20:23
El Descenso Folklórico del Nalón se supera a sí mismo y lo hace, además, con unas cifras espectaculares. Un total de 7.450 personas ... se han inscrito para bajar por el Nalón, lo que supone mil participantes más que el año pasado. Así lo confirmaba, y destacaba, la organización de esta cita con la fiesta y las ganas de pasarlo bien.
Además, precisaba el presidente de la organización de este descenso, de la Asociación Llavianeses po'l Descenso, esa es la cantidad de personas que tienen registradas, con toda su información recogida en una base de datos. Además de todos ellos también hay gente que no ha podido quedar registrada y que había mostrado su intención de participar, dado que al proceder de fuera de España la base de datos utilizada imposibilitaba su registro.
Y es que está todo ya listo para la celebración de esta Fiesta de Interés Turístico Nacional, que dará comienzo a las tres de la tarde del sábado con el inicio del desfile de la embarcaciones. Recorrido que partirá de la calle Libertad hasta llegar al Puente de Arcu. Allí tras entonar a coro los asistentes 'El Chalaneru', la celebración saltará a las aguas del Nalón, en Laviana. Tres voladores marcarán el inicio de la fiesta y otros dos se encargarán de anunciar la entrada de la primera embarcación en el Nalón.
41 barcas
Habrá dos embarcaciones más este año. 41 creaciones –dos de soprines (infantil) y 39 soperes (adultos)– a las que estos días se dan los últimos retoques en los 'astilleros' lavianeses, en el recinto ferial de la Pola.
Allí, como cada año en estas fechas, los integrantes de las distintas peñas se han pasado las horas durante este mes, llevando a la práctica los diseños de sus embarcaciones para presentar a las aguas del Nalón la mejor. Todas ellas lucharán por hacerse con el anhelado trofeo: La Sopera. Un premio que se concede a la embarcación que más destaque, ya sea por originalidad, diseño o temática.
