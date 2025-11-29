«El desmantelamiento de Lada-Velilla llega tarde», lamenta Ovidio Zapico

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, se refirió este sábado al desmantelamiento de la línea de alta ... tensión entre Lada y Velilla del Río Carrión, en Palencia. Y lamentó que «llega muy tarde, nos ha costado mucha lucha llegar a esto». Afirmó que «nadie nos ha regalado nada, ni mucho menos Red Eléctrica. Fueron 38 años ininterrumpidos de pelea, en los que IU jugó un papel determinante y ejemplar en esta batalla por restituir el paisaje».

El consejero de IU manifestó que la obra fue «totalmente inútil, con un despilfarro económico y con importantes daños ambientales y que, por fin, tras muchas iniciativas, se retiran esas torretas de Laviana, de Sobrescobio y Caso. Luchar sirve y nunca hay que rendirse».

El desmantelamiento de este tendido se inició el pasado febrero en respuesta a una «petición histórica del Principado y de los ayuntamientos afectados» y muestra el «compromiso con Asturias», dijo el pasado viernes la presidenta de Red Eléctrica de España (Redeia), Beatriz Corredor, durante una visita a las obras de desmontaje de la instalación.

Se trata de una labor complicada, proseguía Corredor, «por las condiciones de seguridad en las que tienen que desarrollar su actividad los operarios y porque es una zona de alta montaña; algunos de los apoyos se tienen que retirar con helicóptero, pero lo más importante es que se va a restaurar el entorno a su estado original». Se espera que esta actuación esté completamente culminada a finales del próximo año. El coste es de siete millones de euros.

La presidenta de Redeia detalló que, en este proceso, el Principado y Red Eléctrica han mantenido un canal de comunicación permanente con los ayuntamientos afectados para identificar necesidades y definir los mejores accesos a las zonas donde se ubican los apoyos y estructuras de la línea.