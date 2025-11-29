El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una torre de la línea de alta tensión en Laviana. E. C.

«El desmantelamiento de Lada-Velilla llega tarde», lamenta Ovidio Zapico

«Nadie nos ha regalado nada, ni mucho menos Red Eléctrica«

A. F. G.

Lena

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:43

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, se refirió este sábado al desmantelamiento de la línea de alta ... tensión entre Lada y Velilla del Río Carrión, en Palencia. Y lamentó que «llega muy tarde, nos ha costado mucha lucha llegar a esto». Afirmó que «nadie nos ha regalado nada, ni mucho menos Red Eléctrica. Fueron 38 años ininterrumpidos de pelea, en los que IU jugó un papel determinante y ejemplar en esta batalla por restituir el paisaje».

