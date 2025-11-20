El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Estado actual de la balsa de agua con la zona de impermeabilización (negra) rota y desplazada de su lugar habitual E. C.

Dos averías impiden el funcionamiento del sistema de nieve artificial en Pajares

La Diputación de La Coruña notificó el 5 de noviembre que este año no enviará a la Semana Blanca a cerca de 700 escolares

Marta Varela

Valgrande-Pajares

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:03

Un nuevo revés limita la preparación de la estación invernal lenense de Valgrande-Pajares. No se puede fabricar nieve artificial, imprescindible para habilitar una base ... que permita asentar las primeras nevadas. La balsa de agua está dañada y los cañones de la parte alta de la estación no pueden funcionar al estropearse una bomba.

