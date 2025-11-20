Dos averías impiden el funcionamiento del sistema de nieve artificial en Pajares

Un nuevo revés limita la preparación de la estación invernal lenense de Valgrande-Pajares. No se puede fabricar nieve artificial, imprescindible para habilitar una base ... que permita asentar las primeras nevadas. La balsa de agua está dañada y los cañones de la parte alta de la estación no pueden funcionar al estropearse una bomba.

A pesar de contar con las condiciones ideales para producir nieve, como están haciendo otros lugares, en Pajares no es posible. La balsa de nieve sufría hace una semana una avería en la impermeabilización debido a los fuertes vientos, y a su falta de mantenimiento. Esta instalación debía haberse renovado en su totalidad hace ya ocho años; se han realizado en este tiempo tres impermeabilizaciones fallidas.

Además hace unos días quedaba inutilizada la bomba que da servicio de nieve a la cota superior, la zona de la Hoya de Cuitu Negro. Se está a la espera de recibir la pieza. A esto se une el desmantelamiento de los cañones de la pista del Tubo para «aprovechar piezas en los de la zona del valle porque no se han tramitado los contratos para repuestos». «Economía de subsistencia, sin duda, en una instalación que tiene tanto que aportar al turismo de esta comunidad», apuntan los integrantes de la mesa de la nieve.

Como se comprobó la pasada temporada, la falta de nieve artificial limita los días de apertura de la estación. Precisamente esta es una de la razones esgrimidas por la Diputación de La Coruña cuando el pasado 5 de noviembre, como desveló el diputado popular Pedro de Rueda en la Junta, renunciaba a mantener un acuerdo por el que cada temporada unos 700 niños acudían a esquiar a Pajares. Sin duda un importante revés para todos los negocios que viven del funcionamiento de la estación invernal lenense, que deberán prescindir de una importante inyección económica

¿A pleno rendimiento?

Por su parte los concesionarios de Valgrande Pajares, clubes de esquí, la Asociación de Vecinos del Brañillín, Asociación de turismo de la montaña central, y en general los usuarios y agentes implicados en la dinamización del complejo, integrados en la mesa de la nieve, trasladaron este jueves que «la situación actual en cuanto a obras, mantenimientos y estado de la nieve artificial debido a la falta de agilidad y gestión en las decisiones tomadas por la dirección general de deportes es muy preocupante»

Conocedores de los problemas con el sistema de innivación artificial advierten de que con la llegada de las primeras nieves «la instalación debería estar preparada para estar a pleno rendimiento». Pero su percepción, es que «no es así». Recuerdan que como han ido trasladando meses atrás «deberían haber agilizado todos los tramites necesarios no solo para abordar los primeros trabajos de la fase II sino los trabajos de mantenimiento que cualquier instalación de este tipo requiere».

Remarcan que es constatable que en el resto de estaciones invernales españolas estos trabajos se comienzan a ejecutar en el mes de mayo. Como cada año, los diferentes enclaves realizan, según los integrantes de la mesa de la nieve «desde inversiones en la nieve artificial, hasta movimientos de tierra, revisiones de remontes, adecuación de edificios o mantenimiento de la propia urbanización».

Sin embargo, apostillan que «la Dirección General de Deportes ha hecho oídos sordos a todas nuestras reclamaciones que solo procuran recuperar el esplendor de Valgrande Pajares». Remarcan la necesidad de «dar continuidad a la fase I de modernización de Pajares», para que «la primera industria del valle de Lena se convierta, por fin, en un motor de una comarca despoblada y tan necesitada de estas iniciativas». Inciden que «con la nieve ya sobre las pistas, no han sido capaces ni siquiera de iniciar las obras de mínimos que, alejadas de lo prometido, han encargado en el mes de octubre».