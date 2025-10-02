La drogadicción está detrás de la mayor parte de los delitos menores de las cuencas

En torno a dos centenares de agentes de la Policía Nacional velan por la seguridad de los vecinos de las comarcas mineras asturianas. Unos 85 ... lo hacen en la cuenca del Caudal y más de 110 trabajan en el valle del Nalón. Este jueves celebraron juntos la festividad de su patrón, los Santos Ángeles Custodios. En esta ocasión, lo hicieron en el distrito langreano de La Felguera, sede de la comisaría de Langreo-San Martín del Rey Aurelio .

La efeméride sirvió para constatar que, al igual que ocurre en la comunidad autónoma, los niveles de criminalidad en el Nalón y el Caudal son los segundos mejores de España, con menos de dos delitos (en concreto, 1,7) por cada cien habitantes. En este último año, la mayoría se han reducido. El inspector jefe de la comisaría de Langreo-San Martín del Rey Aurelio, Juan Luis García, confirmó el descenso de la criminalidad y explicó que «muchos de los delitos menores de la comarca se alargan en el tiempo», como los hurtos por el método del tirón y usurpaciones de viviendas, que «han aumentado un poco», pero que tras varias detenciones «comienzan a disminuir». Estos pequeños hurtos también preocupan en el Caudal, si bien como recordó su comisario, Francisco Javier Ruiz, «en los últimos dos años y medio se han reducido en un 25%»

Advirtió García de que «muchos de los problemas delincuenciales tienen su origen en la droga», por lo que se está intensificando el trabajo en este aspecto. Como resultado, «hemos cerrado varios narcopisos y no vamos a cejar en este empeño». Un aspecto que constata Ruiz en su comarca: «Son personas reincidentes que tiene drogodependencia y se buscan una forma de vivir, como robos en establecimientos de alimentación».

El eslabón más débil en este camino para garantizar la seguridad a los vecinos está, ahora mismo, en los delitos vinculados a internet, ciberdelitos. Se tratan, en su mayoría, de estafas que no dejan de aumentar. En este sentido, las cuencas tienen un gran aliado: el equipo de la comisaría de Nalón, que es el primero en Asturias en cuanto a denuncias resueltas, motivo por el que consideran «necesario reforzar conocimientos a través de la formación más especializada».

También en Siero, este tipo de estafadores tiene un nicho importante, adelantó la inspectora Ana Álvarez, jefa accidental de la comisaría de Siero. La subida ha sido «constante» debido a las innovaciones en «inteligencia artificial que cada vez los hace más indetectables».

En consecuencia, añadió, «la gente sigue picando en estafas por internet». Sin un perfil preciso, tanto población joven como mayor está en peligro de caer en este tipo de timos que fingen ser «un mensaje de tu banco o compañía eléctrica».

Para este tipo de engaños, prima ante todo no hacer caso a las «prisas» que suelen acompañar a los mensajes o correos: «No entren a ningún enlace y pónganse en contacto directo con el banco, si es el caso».

De todos modos, recalcó, «Asturias es la segunda comunidad autónoma con menos tasa delicuencial de España» y Siero, en concreto, sobresale por su «mejora» en seguridad.

Destacan «los delitos leves como hurtos y demás», con una evolución clara en los últimos años, aunque la incidencia sigue siendo baja, «hay muy pocos; se han resuelto muchos casos».

Durante la festividad del patrono, se celebró la labor desempeñada por los 98 agentes que actualmente conforman el cuerpo de la Policía con la entrega de las Cruces al Mérito Polical, además de a las entidades colaboradoras.

Violencia de género

El momento más emotivo en el acto de las cuencas tuvo dos protagonistas ausentes. Se trata de las dos menores que en su día trataron de evitar el asesinato de Karilenia a manos de su pareja sentimental en la calle langreana, frente al domicilio que compartía la pareja junto a los dos hijos menores de ella. Como recordó el comisario de Langreo-San Martín del Rey Aurelio, «ha sido el hecho más violento de 2025 y nos ha servido para revisar todos los protocolos e intentar que no vuelva a ocurrir». Incidió el inspector jefe en que en este año este tipo de delitos «se han reducido considerablemente» y que gracias a la presencia policial en zonas de ocio y barrios más problemáticos «se están reduciendo los delitos graves contra las personas».

La lucha contra la violencia de género es un área en la que el cuerpo de Siero también «se centra especialmente», especificó la inspectora Álvarez.

Aunque el concejo destaca por su tendencia a la baja en criminalidad y una evolución clara en los últimos años en los que se reflejan sólo delitos leves, también se muestra la presencia, aunque mínima, de los graves. El de la violencia de género es «un tema absolutamente prioritario» y sigue necesitando una respuesta inmediata, por lo que «se pone más el foco en este tipo de casos».

La cercanía a las víctimas y el «contacto constante» de los agentes con ellas resulta esencial para reducir este tipo de delitos graves, explicó la inspectora. De ahí que se disponga de un «equipo especial» destinado a resolver este tipo de casos y seguir su evolución. Aunque siguen existiendo en el concejo, lamentó, «se controlan de una mejor manera».