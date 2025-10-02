El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Los responsables y condecorados de las comisarias del Nalón y del Caudal, junto a los alcaldes M. V.

La drogadicción está detrás de la mayor parte de los delitos menores de las cuencas

En Siero destaca la tendencia a la baja de la criminalidad y la delincuencia, con una mayor resolución de casos

Marta Varela
Pilar Gutiérrez

Marta Varela y Pilar Gutiérrez

Langreo/Mieres/Siero

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:35

Comenta

En torno a dos centenares de agentes de la Policía Nacional velan por la seguridad de los vecinos de las comarcas mineras asturianas. Unos 85 ... lo hacen en la cuenca del Caudal y más de 110 trabajan en el valle del Nalón. Este jueves celebraron juntos la festividad de su patrón, los Santos Ángeles Custodios. En esta ocasión, lo hicieron en el distrito langreano de La Felguera, sede de la comisaría de Langreo-San Martín del Rey Aurelio .

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  2. 2 El Principado requisa por orden judicial los animales del ganadero asesinado en Ribadesella
  3. 3

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  4. 4 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  5. 5

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  6. 6

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  7. 7 El Boombastic anuncia su despedida: «Gracias por estos cuatro años»
  8. 8

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  9. 9 Los estudiantes asturianos, en huelga «por el fin del genocidio» en Gaza
  10. 10 Un buñuelo corona a tres cocineros asturianos en el Concurso Nacional de Pintxos de Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La drogadicción está detrás de la mayor parte de los delitos menores de las cuencas

La drogadicción está detrás de la mayor parte de los delitos menores de las cuencas