Teresa de la Fuente. E. C.

«No escatimaré esfuerzos para conseguir que Mieres sea un municipio de futuro»

Teresa de la Fuente toma posesión como edil y asume el área de Proyectos Estratégicos con el objetivo de lograr inversión empresarial

Alejandro Fuente

Mieres

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:30

Teresa de la Fuente tomó posesión este jueves como nueva edil en el Ayuntamiento de Mieres en sesión plenaria. Tal y como anunció el ... alcalde, Manuel Ángel Álvarez (IU), asumirá una concejalía de nueva creación, la de Proyectos Estratégicos, y las responsabilidades de Medio Ambiente. De la Fuente formará parte del área de gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible que coordina Marta Jiménez. «Soy nueva en esta Corporación, pero no en el Ayuntamiento. Llevo varias décadas trabajando en la búsqueda de financiación y en la gestión de proyectos. Asumo esta nueva responsabilidad desde el rigor y el compromiso. Defenderé siempre el interés general y el bien común. Y lo haré con humildad y sin escatimar esfuerzos para conseguir que Mieres sea un municipio cargado de futuro».

