«No escatimaré esfuerzos para conseguir que Mieres sea un municipio de futuro»

Teresa de la Fuente tomó posesión este jueves como nueva edil en el Ayuntamiento de Mieres en sesión plenaria. Tal y como anunció el ... alcalde, Manuel Ángel Álvarez (IU), asumirá una concejalía de nueva creación, la de Proyectos Estratégicos, y las responsabilidades de Medio Ambiente. De la Fuente formará parte del área de gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible que coordina Marta Jiménez. «Soy nueva en esta Corporación, pero no en el Ayuntamiento. Llevo varias décadas trabajando en la búsqueda de financiación y en la gestión de proyectos. Asumo esta nueva responsabilidad desde el rigor y el compromiso. Defenderé siempre el interés general y el bien común. Y lo haré con humildad y sin escatimar esfuerzos para conseguir que Mieres sea un municipio cargado de futuro».

La nueva concejala afirmó que «el municipio recupera población, está creando empleo y consiguiendo inversiones empresariales importantes. Esto no quiere decir que podamos lanzar las campanas al vuelo, porque queda mucho trabajo por hacer. El equipo de gobierno de Mieres no niega las dificultades, pero debemos mirar al futuro con ambición y sin complejos».

Aseguró que el concejo ofrece calidad de vida y seguridad; «ahora hay que conseguir generar empleo y conseguir inversiones. Somos el sexto municipio de Asturias, tenemos parada del AVE, el campus más moderno de la Universidad de Oviedo, una potente oferta de institutos y colegios de los que sentimos orgullo, tenemos un hospital comarcal y una importante red de centros de salud, y también una buena red de centros para atender la dependencia y cuidar de nuestras personas mayores y de las más vulnerables», destacó De la Fuente.

«Generar esperanza»

La edil señaló que el municipio reúne condiciones «más que suficientes para poder construir futuro y generar esperanza». «Podemos y queremos, pero sabemos que el Ayuntamiento solo no podrá conseguirlo. Necesitamos que el Principado de Asturias, el Gobierno de España, las cámaras de comercio y Hunosa se impliquen más en el concejo. Les ofrecemos lealtad y cooperación, pero lo que no podemos ofrecer es más tiempo, porque el tiempo juega en nuestra contra; por eso tenemos que pasar de las palabras a los hechos», dijo.