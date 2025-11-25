El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Sigue en directo la gala Michelin: descubre los restaurantes asturianos en la guía 2026
Docentes de los colegios Rioturbio, Reconquista y CRA Ría del Eo en Budapest, Hungría E. C.

La escuela de Rioturbio incentiva la «inmersión cultural» con Europa del Este

Docentes del centro de Mieres, del colegio Reconquista de Cangas de Onis y del CRA Ría del Eo visitan Budapest como parte de un proyecto de innovación educativa

E. C.

Mieres

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

Profesores del colegio Rioturbio de Mieres se encuentran estos días en Budapest, Hungría, para formar parte de una iniciativa educativa en la que han estado ... trabajando durante todo el curso. Acompañados de otros docentes del colegio Reconquista de Cangas de Onís y del Centro Rural Agrupado (CRA) Ría del Eo, participan en la etapa final del proyecto Erasmus+ EU FOR ALL, gracias al cual los estudiantes de estos centros han tenido una «inmersión cultural» con los países del Europa del Este, investigando su patrimonio y ciudades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  3. 3 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  4. 4

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  5. 5

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  6. 6 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  7. 7

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  8. 8 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  9. 9 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  10. 10 Qué fue de Maribel Sanz: de las pasarelas a padecer dolor crónico por una lesión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La escuela de Rioturbio incentiva la «inmersión cultural» con Europa del Este

La escuela de Rioturbio incentiva la «inmersión cultural» con Europa del Este