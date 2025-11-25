La escuela de Rioturbio incentiva la «inmersión cultural» con Europa del Este Docentes del centro de Mieres, del colegio Reconquista de Cangas de Onis y del CRA Ría del Eo visitan Budapest como parte de un proyecto de innovación educativa

Docentes de los colegios Rioturbio, Reconquista y CRA Ría del Eo en Budapest, Hungría

E. C. Mieres Martes, 25 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Profesores del colegio Rioturbio de Mieres se encuentran estos días en Budapest, Hungría, para formar parte de una iniciativa educativa en la que han estado ... trabajando durante todo el curso. Acompañados de otros docentes del colegio Reconquista de Cangas de Onís y del Centro Rural Agrupado (CRA) Ría del Eo, participan en la etapa final del proyecto Erasmus+ EU FOR ALL, gracias al cual los estudiantes de estos centros han tenido una «inmersión cultural» con los países del Europa del Este, investigando su patrimonio y ciudades.

Durante estos días, los profesores de Rioturbio y demás docentes visitarán los mismo monumentos que estudiaron sus alumnos y varias escuelas húngaras, para observar su funcionamiento, compartir métodos de trabajo e investigar nuevas formas de integrar la tecnología en el aprendizaje diario. Este proyecto se trata de una iniciativa desarrollada durante dos años de manera conjunta con la empresa asturiana OBO-We Teach Robotics.

