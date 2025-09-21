La estación de Pajares y su telecabina no convencen en verano: «Vino poca gente»

La ahora denominada estación de esquí y de montaña Valgrande-Pajares, para remarcar que se trata de un enclave con actividad todo el año ... y no sólo en invierno, no convence más allá de los deportes de nieve. Nadie pone en duda las posibilidades del complejo de Lena, pero los esfuerzos realizados por el Principado para atraer turistas y deportistas en la época veraniega no terminan de arrojar los resultados esperados, a pesar de contar con un telecabina.

Tampoco hay dudas sobre el interés del Principado por dinamizar la estación. Este año, todos los fines de semana de julio y agosto, y los últimos de junio y primeros de septiembre, se ofertaron actividades para hacer en familia, desde rutas de montaña, actividades de orientación, yoga, observación de estrellas y salidas en bicicleta, entre otras. Fueron trece fines de semana en los que Pajares intentó captar visitantes con una variada oferta y la telecabina como principal reclamo para poder acceder a la parte más alta de la estación, sin embargo, algo falló.

Los profesionales de la restauración que operan en la propia estación y en el entorno cercano apuntan a que «viene poca gente, todos marchan encantados, pero pocos vuelven porque las actividades no les atraen«. Añaden que no saben lo que está fallando, pero sí han constatado la baja afluencia a la estación, principalmente entre semana. Algunos explican que «los amantes de la bicicleta nos trasladaron que las rutas no son atractivas, que no están bien señalizadas y el diseño es básico».

Respecto a los turistas, señalan que «asturianos vienen pocos, pero de fuera menos». Creen que se debe a que «somos poco conocidos, no nos recomiendan en hoteles, excursiones o apartamentos de verano, y así la gente no sabe dónde estamos«.

«Más publicidad, más promoción y ampliar la oferta con la segunda fase de la desestacionalización» podrían ser las claves, según vecinos, usuarios habituales y empresarios del entorno de Valgrande-Pajares, para que la estación lenense tenga vida y actividad todo el año.

La ampliación de la oferta para los futuros visitantes pasa por abordar inversiones para abordar la ampliación de la estación. Valgrande-Pajares estrenó su nuevo telecabina Cuitu Negru el 28 de diciembre de 2022, lo que supuso una inversión de 9,7 millones de euros. Desde entonces se espera el comienzo de los trabajos.

Segunda fase

Las previsiones del Principado son que este mismo otoño puedan comenzar las obras de la prometida –primero por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y meses más tarde por la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez– segunda fase de modernización y desestacionalización de la estación lenense.

Gutiérrez explicó que se hará una inversión de 750.000 euros «para favorecer la desestacionalización y atraer visitantes al equipamiento lenense durante todo el año».

Esta inversión permitirá desarrollar un paquete de proyectos clave para modernizar la estación y diversificar su oferta más allá de la temporada de nieve, con mejoras en infraestructuras, accesibilidad y programación de actividades para hacer del equipamiento un destino atractivo en cualquier época del año.

Entre las principales actuaciones previstas se incluye el diseño de un 'bikepark' integrado en el entorno natural; la adecuación y mejora de accesos para facilitar la llegada de todas las personas, y la renaturalización de zonas verdes y recuperación paisajística. Además, habrá un refuerzo de la red de senderos y pistas para bicicleta de montaña, a lo que se unirá la creación de rutas accesibles y nuevos miradores panorámicos.

En el plano más vinculado a los deportes de invierno, se habla del diseño y creación de una pista de esquí de fondo que ampliará las posibilidades deportivas de la estación.

Con esta inversión, Pajares llegaría a la mitad del dinero prometido desde el Principado en 2021, cuando se explicó que recibiría más de 22,8 millones de euros, de los que 7,5 millones serán aportados por el Instituto para la Transición Justa y el resto por la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo. Quedaría pendiente un nuevo sistema de nieve artificial y nuevas máquinas pisapistas, en torno a 12 millones de euros, según esas primeras previsiones.