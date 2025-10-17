El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Niños del Eulalia Álvarez Lorenzo jugando al balonmano, La Felguera. E. C.

La Federación de Balonmano busca jugadores en La Felguera

Casi 200 escolares del centro Eulalia Álvarez Lorenzo participaron en un proyecto para conocer este deporte a través de la diversión y el juego

E. C.

Langreo

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:04

Comenta

Cerca de 200 escolares del centro Eulalia Álvarez Lorenzo de La Felguera participaron recientemente en los juegos organizados por la Federación de Balonmano del ... Principado. Se trata de un plan que la entidad está desarrollando en Langreo para captar nuevos jugadores y que ya hizo la semana pasada con unas jornadas parecidas en Pola de Laviana. Durante más de tres horas los pequeños de Primaria de La Felguera jugaron varios partidos en el patio del centro, para «conocer los fundamentos del deporte con diversión».

