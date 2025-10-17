La Federación de Balonmano busca jugadores en La Felguera
Casi 200 escolares del centro Eulalia Álvarez Lorenzo participaron en un proyecto para conocer este deporte a través de la diversión y el juego
E. C.
Langreo
Viernes, 17 de octubre 2025, 21:04
Cerca de 200 escolares del centro Eulalia Álvarez Lorenzo de La Felguera participaron recientemente en los juegos organizados por la Federación de Balonmano del ... Principado. Se trata de un plan que la entidad está desarrollando en Langreo para captar nuevos jugadores y que ya hizo la semana pasada con unas jornadas parecidas en Pola de Laviana. Durante más de tres horas los pequeños de Primaria de La Felguera jugaron varios partidos en el patio del centro, para «conocer los fundamentos del deporte con diversión».
La federación destaca que fue precisamente en el valle del Nalón donde se disputó la primer competición nacional de balonmano. Además, añadió, Langreo fue uno de los puntos del país donde este deporte empezó a ser popular.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión