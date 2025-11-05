El festival Fiasco reivindica en Mieres la inclusión: «Aquí no sobra nadie»

El Festival Fiasco celebra en Mieres su novena edición desde este jueves al hasta el domingo bajo el lema Aquí no sobra nadie, Fiasco ... X la inclusión. Un nutrido programa de actividades da protagonismo a las personas con diversidad funcional y señalar el largo camino que «aún queda por recorrer para conquistar su inclusión real en la sociedad», explican desde la organización.

Hay programados talleres, intervenciones artísticas, relatos, proyecciones y una gran gala x la inclusión, presenta por actriz y periodista Patty Bonet.

En palabras de Carlos Barral Álvarez, director del festival: «Dedicamos nuestra novena edición a toda esta suerte de realidades que percibimos desde un paternalismo que evidencia nuestra ignorancia, ausencia de empatía y falta de sensibilidad».