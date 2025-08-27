La Guardia Civil esclarece dos robos en farmacias de Mieres gracias a cámaras de vigilancia

La Guardia Civil de Asturias informa de que ha procedido a tomar manifestación, en calidad de investigado, a una persona como supuesto autor de dos ... robos con violencia en Mieres. El primero de los robos se perpetró el 20 de diciembre de 2024 en una farmacia del centro urbano. Pasadas las cinco de la tarde, un varón vestido con chubasquero oscuro con capucha y una mascarilla para ocultar su cara se llevó un total de 560 euros tras amenazar a la dependienta con una navaja y hacerle gestos para que abriese la caja registradora.

En el segundo, el botín fue de 100 euros y, al igual que en el primer caso, un varón vestido con ropas oscuras y una mascarilla cubriéndole la cara amenazó a los trabajadores de otra farmacia en el municipio. Este segundo robo tuvo lugar la mañana del 22 de enero de este año. Las investigaciones permitieron vincular estos dos robos por el modo de operar (utilizar una navaja como método de intimidación), así como por la vestimenta utilizada, el lugar elegido y el modo de actuar. Además, por el visionado de las cámaras se logró identificar algunos efectos coincidentes en ambos casos.

Los cauces de información de los agentes permitieron detectar la presencia en la localidad de un conocido delincuente con antecedentes por hechos similares y con tipología idéntica.

En el mes de abril, tras realizar un seguimiento de sus movimientos, la Policía Nacional de Mieres localizó en el maletero del vehículo que conducía esta persona efectos coincidentes con los utilizados en los robos y visualizados por los agentes en el vídeo grabado por las cámaras.