Un agente de la Guardia Civil EFE

La Guardia Civil esclarece dos robos en farmacias de Mieres gracias a cámaras de vigilancia

El primero se perpetró el el diciembre de 2024 y el segundo el 22 de enero de este año. Las investigaciones permitieron vincularlos por el modo de operar y la vestimenta

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Mieres

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:21

La Guardia Civil de Asturias informa de que ha procedido a tomar manifestación, en calidad de investigado, a una persona como supuesto autor de dos ... robos con violencia en Mieres. El primero de los robos se perpetró el 20 de diciembre de 2024 en una farmacia del centro urbano. Pasadas las cinco de la tarde, un varón vestido con chubasquero oscuro con capucha y una mascarilla para ocultar su cara se llevó un total de 560 euros tras amenazar a la dependienta con una navaja y hacerle gestos para que abriese la caja registradora.

