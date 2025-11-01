El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Obras de instalación de las pantallas en la A-66 en Mieres. M. V.

Hartazgo en Mieres por las pantallas antirruido en la A-66: «La obra va a paso de tortuga»

El equipo de gobierno local, de IU, reclama al ministerio «que se ponga las pilas» para finalizar la actuación y revisar el calendario de la ejecución

E. C.

Mieres

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:57

El equipo de gobierno de Mieres (Izquierda Unida) reclama al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que «se ponga las pilas» y acabe las ... obras de las pantallas antirruido junto a la calzada de la autopista A-66. Se pide «revisar con urgencia el calendario de obra y la implementación de medidas extraordinarias para acelerar la ejecución, además de la presencia periódica de técnicos y responsables para supervisar las obras e informar al Ayuntamiento».

