Hartazgo en Mieres por las pantallas antirruido en la A-66: «La obra va a paso de tortuga»

El equipo de gobierno de Mieres (Izquierda Unida) reclama al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que «se ponga las pilas» y acabe las ... obras de las pantallas antirruido junto a la calzada de la autopista A-66. Se pide «revisar con urgencia el calendario de obra y la implementación de medidas extraordinarias para acelerar la ejecución, además de la presencia periódica de técnicos y responsables para supervisar las obras e informar al Ayuntamiento».

Desde el equipo de gobierno se señala que el ministerio tiene que dar explicaciones y tomar medidas para que las obras finalicen. «Los plazos están para cumplirlos y cuando se incumplen hay que tomar medidas; ya no valen excusas».

Después de muchos años reclamando esta inversión, el ministerio anunció la actuación en 2022; empezaron las obras en enero del año pasado «y estamos en noviembre y aún no se han acabado. Hablamos de la instalación de barreras de protección acústica a lo largo de siete kilómetros y medio, desde Baíña hasta Santa Cruz y Ujo. Es inexplicable que avancen a esta velocidad y resulta sorprendente que no haya dado ningún tipo de explicación».

Por eso, se insta a «pisar el acelerador de estas obras. No es justificable que unas obras que afectan a la principal autopista de Asturias y constituyen la principal vía de conexión con Madrid por carretera se dilaten de esta forma y avancen al paso de la tortuga. El ministerio tiene que tomar cartas en el asunto y dar explicaciones de forma urgente».

Inversión millonaria

La instalación de pantallas de protección a lo largo de estos casi ocho kilómetros conlleva un coste aproximado de 10.839.343,55 euros, financiado por la Unión Europea con fondos provenientes del programa Next Generation. Según el proyecto, los paneles se instalan, de diversas formas atendiendo al terreno y características de cada zona, en tramos que suman 3,5 kilómetros. Se colocan sobre pilotes que se tienen que construir y sobre estructuras ya existentes. Están hechos de metacrilato, que tiene un peso medio de 20 kilos por cada metro cuadrado.