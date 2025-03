Hartazgo de los vecinos de la comarca del Nalón: «Somos gente mayor, no podemos estar solo con dos médicos»

Marta Varela Langreo Miércoles, 26 de marzo 2025, 14:23 Comenta Compartir

Hartazgo de los vecinos de la comarca del Nalón. Las continuas deficiencias y retrasos en la sanidad pública llevó a más de doscientas personas a concentrarse delante del consultorio periférico del distrito langreano de Lada para reclamar mejoras tanto en la Atención Primaria como en la hospitalaria.

Convocados por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, los vecinos dieron voz a los últimos problemas con los que se están encontrando como la falta desde hace varios días de un facultativo en Lada, o la falta de un pediatra en el consultorio de La Felguera desde hace al menos dos meses. David García, portavoz de la plataforma indicó que «Lada no puede estar con sólo dos médicos, por eso nos hemos puesto en contacto con la gerencia para que sea cubierta en el menor tiempo posible». El temor de los vecinos es que dicha plaza no se cubra. De constatar este temor lo tienen claro «saldremos a la calle, somos gente mayor que no puede esperar días para ser atendidos», explicaba una de las afectadas.

García también se refirió al resto de problemas que tiene la sanidad en este valle: sirva de ejemplo la escasez de profesionales rehabilitadores que aseguró «suplen con su paciencia y buen hacer la falta de más personal con una población envejecida que necesita mucho este servicio» . Conseguir una cita presencial en la Atención Primaria «es casi imposible que sea para el mismo día o el siguiente, haya que esperar varios días en la mayoría de los ambulatorios. En algunos ya supera «los diez días».

Mientras en el hospital del valle del Nalón las citas con los especialistas son «eternas». Así apuntaron que «en los servicios de dermatología y oftalmología la espera es preocupante». Y una vez más reiteraron su rechazo a que con la próxima fusión de áreas sanitarias en tres puntos, a la comarca del Nalón «nos impongan como hospital de referencia Cabueñes». «Un hospital saturado y que además sería cambiarnos a nuestros especialistas y enviarnos a un zona donde la comunicación en transporte público es muy defectuosa». La unión de los vecinos en favor de la sanidad pública hace que estas movilizaciones continúen al menos en los próximos meses, así el 11 de abril día de la Atención Primaria se volverán a concentrar en el centro de salud de El Entrego.

